Investigan confuso caso de supuesta intoxicación de cuatro niños y un adulto por consumo de crack

Mientras la Policía informó que durante la atención médica se encontró en la boca de uno de los menores una sustancia que dio positivo a cocaína tipo crack en una prueba de campo, la directora del centro asistencial afirmó que los análisis toxicológicos realizados a los pacientes no detectaron intoxicación ni presencia de estupefacientes en la sangre.

El procedimiento se registró alrededor de las 11:40, cuando agentes de la Comisaría 31ª del barrio Azucena acudieron a una vivienda del asentamiento 6 de Enero tras un pedido de auxilio recibido a través del Sistema de Emergencias 911.

Al llegar al sitio, los uniformados encontraron con aparentes síntomas de intoxicación a tres hermanos de 9, 7 y 5 años, otro niño de 5 años y al abuelo de los menores de 56 años.

Debido al estado en que se encontraban, los policías solicitaron la presencia del Cuerpo de Bomberos Voluntarios, cuyos integrantes trasladaron a las cinco personas hasta el Hospital General de Coronel Oviedo, donde recibieron atención médica.

Versión brindada a la Policía

Un miembro de la familia relató a los intervinientes que poco antes del hecho llegó hasta la vivienda una mujer identificada únicamente como “Mariza”, quien ofreció una gaseosa de la marca Niko al abuelo y a los menores.

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Siempre de acuerdo con esa versión, la mujer abandonó el lugar y, pocos minutos después, el adulto y los cuatro niños comenzaron a presentar síntomas que hacían presumir un cuadro de intoxicación.

Policía informó sobre hallazgo de una sustancia

El reporte policial señala además que durante la atención médica, la pediatra Paola Dimitropulos extrajo de la cavidad bucal de uno de los menores un pequeño trozo de una sustancia sólida de color amarillento.

La situación fue comunicada a la fiscal de turno, Lourdes Soto, quien ordenó la intervención de agentes del Departamento Especializado Contra el Narcotráfico.

Los especialistas realizaron una prueba de orientación de campo (Narcotest) sobre la sustancia incautada y, según el informe policial, el resultado fue positivo para cocaína tipo crack.

Hospital detectó contradicciones y descarta intoxicación

Sin embargo, la directora del Hospital General de Coronel Oviedo, Lorena Ocampos, manifestó que durante la atención médica surgieron varias inconsistencias en el relato de los familiares.

Explicó que inicialmente la madre de los menores sostuvo que todos comenzaron a sentirse mal después de consumir la gaseosa ofrecida por una mujer. No obstante, posteriormente cambió su versión y manifestó que a uno de los niños le habían entregado una piedra y que desde ese momento comenzaron los síntomas.

Ante esa situación, el equipo médico decidió practicar estudios toxicológicos a los cinco pacientes.

De acuerdo con la directora, los análisis no detectaron rastros de intoxicación ni presencia de sustancias estupefacientes en la sangre, por lo que médicamente no fue posible confirmar que el cuadro presentado haya sido consecuencia del consumo de alguna droga o sustancia tóxica.

Ocampos indicó que justamente esa diferencia entre los relatos de los familiares y los resultados laboratoriales convierte al caso en una situación poco habitual que requiere una investigación más profunda.

Intervienen Fiscalía y Codeni

Ante las circunstancias del hecho y la presencia de menores de edad, la dirección del Hospital puso el caso en conocimiento de la Codeni y del Ministerio Público.

La investigación quedó a cargo de la fiscal Lourdes Soto, quien deberá determinar cómo llegó la sustancia encontrada hasta el menor, si efectivamente existió contacto con cocaína tipo crack y cuál fue el verdadero origen del cuadro que motivó la hospitalización de las cinco personas.

Hasta el momento, las autoridades sostienen que el caso continúa en plena investigación y no existe una conclusión definitiva sobre la causa del malestar presentado por los afectados.