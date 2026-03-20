Detienen a presunto “narco delivery” en Limpio

El operativo se realizó alrededor de las 03:00 en la plaza del barrio Santa Lucía, de Limpio, durante una patrulla preventiva enfocada en zonas de escuelas, colegios y espacios públicos.

Agentes de la Comisaría 9ª Central detectaron a un grupo de seis personas reunidas en un sector oscuro del lugar, lo que motivó su verificación.

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Hallazgo de droga

Durante el procedimiento, los intervinientes constataron que ninguno de los jóvenes contaba con licencia de conducir y que presumiblemente estaban consumiendo marihuana.

En la inspección de una de las motocicletas, perteneciente a Alejandro Manuel Rondelli Amarilla, de 21 años, se encontraron dos paquetes que totalizaron más de 40 gramos de supuesta marihuana.

El análisis de campo confirmó que se trataba de la citada sustancia, por lo que se dio intervención a la Fiscalía Antinarcóticos.

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Sospecha de modalidad “delivery”

Según el comisario José Acosta, existían informaciones previas proporcionadas por comisiones vecinales sobre un grupo de jóvenes que operaría en la zona.

“Se manejaba el dato de que realizaban delivery de drogas. Con tareas de inteligencia se llegó a este resultado”, explicó.

El detenido sería el principal distribuidor dentro del grupo.

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Detención e incautaciones

La Fiscalía dispuso la detención de Rondelli Amarilla, quien no cuenta con antecedentes, y su prisión preventiva en el marco de la Ley 1340/88.

Además, se incautaron cinco motocicletas por exposición al peligro en el tránsito terrestre, ya que los conductores no poseían registro.

Uno de los demorados, menor de edad, fue entregado a sus familiares.

Investigación en curso

El caso quedó a cargo del Ministerio Público, que continuará con las investigaciones para determinar el alcance de la presunta red de microtráfico.

Las autoridades no descartan que el grupo utilizara el servicio de delivery como fachada para la distribución de estupefacientes en la zona.