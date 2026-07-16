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16 de julio de 2026 a la - 17:45

Mades interviene el establecimiento turístico Laguna Blanca

Hombre de espaldas con camiseta 'MADES' caminando sobre césped hacia la playa, sombrillas y bancos de madera en el fondo.
Un hombre porta camiseta de MADES mientras camina hacia el agua en un entorno de playa en Laguna Blanca.

El Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades) intervino en el establecimiento turístico “Laguna Blanca” ubicado en San Pedro. ¿Cuál fue el motivo? En la siguiente nota, más detalles.

Por ABC Color

Tras una denuncia ciudadana, el Mades realizó una intervención en el establecimiento dedicado al turismo y explotación de una playa recreativa en zona de Santa Rosa del Aguaray, San Pedro: Laguna Blanca.

El motivo fue por presuntos incumplimientos de la normativa ambiental. Asimismo, el procedimiento fue realizado por técnicos del ministerio, con acompañamiento de funcionarios de la Fiscalía y también en cumplimiento de una orden judicial.

Área de terreno con acumulación de basura, incluyendo plásticos y cartones, rodeada de vegetación en un entorno natural.
Vertederos clandestinos en zona del establecimiento Laguna Blanca, según el Mades.

Según la institución, mediante las verificaciones se constató la ejecución de intervenciones dentro de la franja de protección hídrica de la laguna, como por ejemplo la remoción de suelo para la adecuación de áreas recreativas y la modificación del terreno para la construcción de isletas.

“Estas obras no se encontraban contempladas en los instrumentos ambientales aprobados”, detalla la cartera estatal.

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Acumulación de basura

Por otra parte, los fiscalizadores también detectaron “una inadecuada disposición de residuos sólidos”, entre ellos, botellas de vidrio, latas y materiales plásticos en fosas a cielo abierto dentro de sectores con vegetación.

Esta situación situación representa “un potencial riesgo para el ecosistema”, recuerda el ministerio y también confirma que continuarán las diligencias administrativas para determinar responsabilidades para luego aplicar las medidas establecidas por la Ley.

Basura plástica acumulada en un área boscosa en Laguna Blanca, rodeada de árboles y vegetación.
Como parte de la intervención se localizaron acumulaciones de distintos tipos de basura.

“En resguardo de los recursos naturales y el cumplimiento de las normas ambientales; con estas acciones, el ministerio fortalece las tareas de fiscalización y control ambiental, promoviendo el uso responsable de los recursos naturales y la protección de ecosistemas de alto valor ambiental como Laguna Blanca“, concluye.

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