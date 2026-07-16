Mades interviene el establecimiento turístico Laguna Blanca

Tras una denuncia ciudadana, el Mades realizó una intervención en el establecimiento dedicado al turismo y explotación de una playa recreativa en zona de Santa Rosa del Aguaray, San Pedro: Laguna Blanca.

El motivo fue por presuntos incumplimientos de la normativa ambiental. Asimismo, el procedimiento fue realizado por técnicos del ministerio, con acompañamiento de funcionarios de la Fiscalía y también en cumplimiento de una orden judicial.

Según la institución, mediante las verificaciones se constató la ejecución de intervenciones dentro de la franja de protección hídrica de la laguna, como por ejemplo la remoción de suelo para la adecuación de áreas recreativas y la modificación del terreno para la construcción de isletas.

“Estas obras no se encontraban contempladas en los instrumentos ambientales aprobados”, detalla la cartera estatal.

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Acumulación de basura

Por otra parte, los fiscalizadores también detectaron “una inadecuada disposición de residuos sólidos”, entre ellos, botellas de vidrio, latas y materiales plásticos en fosas a cielo abierto dentro de sectores con vegetación.

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Esta situación situación representa “un potencial riesgo para el ecosistema”, recuerda el ministerio y también confirma que continuarán las diligencias administrativas para determinar responsabilidades para luego aplicar las medidas establecidas por la Ley.

“En resguardo de los recursos naturales y el cumplimiento de las normas ambientales; con estas acciones, el ministerio fortalece las tareas de fiscalización y control ambiental, promoviendo el uso responsable de los recursos naturales y la protección de ecosistemas de alto valor ambiental como Laguna Blanca“, concluye.

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