Riacho Caracará: limpiarán el cauce y notifican a ocupantes irregulares

La Dirección General de Gestión Ambiental de la Municipalidad de Asunción anunció que ya se puso en marcha el proyecto piloto para recuperar un tramo del riacho Caracará, uno de los principales humedales del Bañado Norte. Este anuncio se da en medio de las múltiples tareas anunciadas a nivel nacional ante la inminente llegada del fenómeno El Niño, con intensas lluvias que podrían ocasionar inundaciones.

El director general de Gestión Ambiental, Máximo Barreto, explicó que la intervención comenzó con tareas de limpieza y destaponamiento para facilitar el escurrimiento del agua.

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“Ya hicimos un paso previo que es un procedimiento de limpieza en algunas zonas donde pretendíamos que vuelva a correr el agua. Hoy está corriendo mejor, pero ese es apenas el primer paso”, afirmó.

Riacho taponado por basura, escombros y ocupaciones

Barreto señaló que el cauce presenta múltiples problemas que impiden su funcionamiento natural.

“Hay varios tramos que están trancados. También vemos ocupaciones irregulares en la zona y que se están arrojando residuos de manera informal. Hay escombros, basura y, más adelante, chancherías instaladas”, indicó.

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Agregó que incluso existen construcciones ilegales sobre el riacho. “Justo aquí estamos parados sobre un puente tendido de manera irregular e ilegal. Esto obstaculiza su cauce natural”, explicó.

El funcionario también advirtió que parte de las ocupaciones se encuentran dentro de la franja de influencia de líneas de alta y baja tensión, lo que representa otro problema que deberá abordarse dentro del proyecto.

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Ocupantes ya fueron notificados para el desalojo

El director recordó que el deterioro del riacho no es reciente y calificó la situación como crítica. “Históricamente fue un alimentador del río y hoy se encuentra totalmente taponado, reducido y con ocupaciones prácticamente sobre el riacho”, detalló.

Explicó que la Municipalidad ya notificó a los ocupantes irregulares y labró las actas correspondientes.

“Hemos hablado con ellos. Hay un sector importante también de los vecinos que nos apoya”, afirmó.

Asimismo, indicó que se trabaja de forma coordinada con los centros municipales de la zona para impulsar la estrategia de recuperación.

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Proyectan crear un parque lineal

Además de restaurar el cauce hídrico, la Municipalidad proyecta transformar el área en un espacio público.

Los primeros trabajos se desarrollaron sobre un tramo de aproximadamente 800 metros en la zona de Cerrito.

Durante las jornadas iniciales participaron entre 30 y 40 funcionarios municipales, que retiraron ocho camiones de residuos y escombros. Las intervenciones continuarán los fines de semana mientras avanzan los procesos administrativos y jurídicos previstos, para el parque lineal.

Prometen controles permanentes

Según Barreto, la recuperación del riacho requerirá aproximadamente un año de trabajo y la participación de varias instituciones públicas.

Indicó que la Municipalidad impulsará una mesa de trabajo con el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades) para coordinar las acciones ambientales, sociales y jurídicas necesarias.

De acuerdo con la Comuna, el proyecto contempla además controles permanentes para evitar nuevos vertidos ilegales, la revisión de ocupaciones irregulares, adecuaciones en obras de drenaje, recomposición de taludes y riberas, reintroducción de especies vegetales propias de los humedales y un monitoreo de la biodiversidad.