MAG fortalece comisión técnica para anticipar riesgos climáticos en la producción agrícola

Con el propósito de proteger la producción agrícola, el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) fortalece los trabajos de una comisión técnica integrada por autoridades y especialistas de la institución. El objetivo es diseñar una estrategia basada en información técnica y científica para anticipar contingencias y orientar a los productores ante riesgo climático.

El ministro de de Agricultura, Carlos Giménez, anunció que se intensificarán las reuniones de la comisión técnica de evaluación de riesgos y proyección productiva. Explicó que el equipo analizará permanentemente los distintos eventos climáticos, que puedan afectar cultivos, como sequías, heladas o la eventual incidencia del fenómeno de El Niño.

“Lo que queremos es profundizar nuestro análisis para emitir alertas oportunas que orienten a los productores sobre los eventos climáticos que puedan presentarse y los riesgos que estos podrían implicar para los cultivos”, expresó.

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Reunión de la mesa técnica será más frecuente

Giménez explicó que la comisión técnica ya existe desde hace tiempo, pero que ahora se reforzará la frecuencia de las reuniones para definir con mayor precisión la tipología agroclimática de cada departamento, elaborar recomendaciones técnicas y evaluar los daños ocasionados por los fenómenos climáticos.

En ese sentido, sostuvo que también se busca contar con un diagnóstico más preciso de las pérdidas, ya que, según indicó, en ocasiones personas que no son productores intentan aprovechar este tipo de situaciones para ejercer presión sin contar con fundamentos técnicos.

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“Con esta mesa técnica realizaremos una evaluación más precisa y certera junto con nuestros especialistas. Trabajaremos con los productores asistidos por el Ministerio y también con aquellos que no están ligados a la institución, quienes igualmente pueden sufrir daños y muchas veces son los más vulnerables”, afirmó.

Ya iniciaron las reuniones

Este lunes, el ministro Carlos Giménez, junto con los viceministros y técnicos especializados de distintas dependencias del MAG, encabezó una reunión para analizar la situación actual del campo y avanzar en la implementación de la mesa técnica.

Durante el encuentro, las autoridades evaluaron las condiciones agroclimáticas registradas en las principales zonas productivas del país. Según informó la cartera de Estado, se analizaron las últimas precipitaciones y las bajas temperaturas, que hasta el momento ocasionaron solo daños leves en algunas localidades, aunque en otras el impacto fue mayor.

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El secretario de Estado agregó que, actualmente, las principales dificultades están relacionadas con el exceso de humedad más que con las bajas temperaturas.

“Existen algunos daños leves en determinadas zonas productivas y otros de mayor impacto, aunque, en términos generales, representan un porcentaje aún reducido”, concluyó.