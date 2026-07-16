Tras varios años de reclamo, anuncian la construcción de una USF en Capiibary

El pedido de esta obra se viene gestionando hace más de cinco años, teniendo en cuenta que el local sanitario con que cuentan los lugareños funciona en una precaria construcción de madera desde 1992 e incluso el servicio ya se había mudado a otro lugar por el mal estado de la infraestructura, donde permaneció durante cuatro años, regresando a su lugar de origen en noviembre de 2025.

Las poblaciones afectadas por la falta de un lugar que cumpla las condiciones para la atención de la gente son Loma Zapatu, Cristo Rey, Paulo Cue, Cañete Cue, Pio Cue, Potrerito, entre otras.

El colono Cantalicio Frutos habló de los trámites que vienen haciendo desde hace aproximadamente cinco años con las autoridades del Ministerio de Salud, para la construcción de un edificio acorde a las necesidades.

Sobre el punto, subrayó que hace algunas semanas se constituyeron en el predio del local sanitario algunos técnicos del ente estatal, que actualmente funciona como puesto de salud, realizando la verificación del terreno donde va a estar el futuro edificio de la institución.

Lea más: Vecinos reparan precario puesto de salud en Capiibary

Esperan que el proyecto se concrete

En otro momento, Frutos señaló que los habitantes esperan con muchas expectativas que el anuncio realizado sobre el proyecto pueda concretarse y que no termine solamente en una promesa, teniendo en cuenta que la zona es bastante extensa y tiene una población de más de cinco mil habitantes, refirió.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Necesidad de la gente

Por su parte, otra de las pobladoras de la comunidad, Estefany Bogarín, mencionó que contar con una USF equipada con todas las comodidades es una necesidad urgente de las familias de Potrerito y de las demás colonias aledañas que recurren al puesto de salud para pedir auxilio a los pocos funcionarios que atienden en el lugar.

Respuesta del director regional

Con respecto al tema de Potrerito, el director de la Segunda Región Sanitaria, Dr. Darío Soria, manifestó que efectivamente ya hay un anuncio del Ministerio de Salud sobre la ejecución de esta obra y de otras diez que se encuentran en un mismo paquete para diferentes lugares del departamento de San Pedro; sin embargo, refirió que por ahora no tiene la fecha exacta del inicio de los trabajos.