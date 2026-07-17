Curuguaty: nativos denuncian falta de apoyo de la ministra de Salud

Uno de los principales cuestionamientos a la ministra de Salud, María Teresa Barán, tiene que ver con el pedido de un vehículo de cuatro ruedas para el traslado de personas enfermas de las comunidades al hospital de Curuguaty o a otros centros asistenciales más complejos.

En ese sentido, los líderes comentaron que luego de tres años de gestión con las autoridades del Instituto Paraguayo del Indígena (Indi), se pudo conseguir una camioneta 4x4 con la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico), para ser utilizada por los habitantes, pero que no pueden retirar el vehículo porque falta la firma de la ministra.

Algunas de las poblaciones involucradas en este reclamo son Isla Jovai, Yakapoty 1 y 2, Río Verde Ysaka, Itaymi, Canindé, 26 de Febrero, entre otras, todas del distrito de Curuguaty, con una población aproximada de 400 habitantes, según señalaron los dirigentes.

Al respecto, el líder de Río Verde y coordinador de las comunidades indígenas de la zona, Fredi Méndez, enfatizó que se sienten discriminados por parte del Ministerio de Salud, especialmente por la ministra Barán, atendiendo a que en las demás instituciones del Estado siempre son bien atendidos, a excepción de este ministerio.

Lamentó que la actual ministra nunca se haya reunido con ellos para escuchar las necesidades de la gente, que desde hace muchos años viene pidiendo la provisión de una camioneta para el traslado de los pacientes de los numerosos asentamientos en los casos de urgencia, teniendo en cuenta que no tienen con un medio de transporte adecuado para realizar ese servicio.

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Gestión desde 2023

Agregó que desde 2023 están tratando por todos los medios de concretar el objetivo, y justo ahora que la Senabico aprobó el pedido y solamente falta la firma de la ministra para retirar el vehículo, no están teniendo el acompañamiento de esta, refirió Méndez.

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Traslado en motocarro

“Por la falta de un medio de transporte, nos vemos obligados a realizar los traslados de las personas enfermas en un motocarro que tenemos a nuestro cargo, poniendo en peligro la integridad física de nuestra gente al transitar por los deteriorados caminos vecinales y recorrer varios kilómetros para llegar al hospital más cercano de Curuguaty”, refirió Méndez.

Por su parte, otro de los dirigentes, Miguel Ezquivel Vera, pidió a la ministra de Salud firmar el documento de entrega de la camioneta donada por las autoridades de la Senabico para que se pueda retirar lo antes posible y darle el uso correspondiente.

Intentamos comunicarnos con el director general de Redes y Servicios de Salud de la cartera estatal, Dr. Gustavo Ortiz, pero al número al que llamamos nadie respondió.