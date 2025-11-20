Comunidades indígenas de Curuguaty se adhieren a la manifestación de pobladores

El pasado lunes y martes de esta semana, otro grupo de pobladores asentados en las colonias adyacentes de este trayecto salió a manifestarse en la rotonda de Curuguaty, situada sobre la ruta PY03, para insistir a las autoridades del MOPC el inicio de los trabajos de pavimentación. Sin embargo, los organizadores de esta medida de protesta señalaron que hasta el momento no recibieron ninguna comunicación de parte del ente estatal.

Las poblaciones originarias permanecen en la ruta, en la cabecera del puente del río Curuguaty’y, ubicado sobre la ruta PY13, donde específicamente comienza el trazado del trayecto de aproximadamente 42 km que empalma con el municipio de Maracaná, Canindeyú, colindante al departamento de San Pedro de Ycuamandyyú.

Uno de los líderes indígenas que encabeza la manifestación, Ángel Vera, expresó que las familias asentadas en la zona reclaman al Ministerio de Obras la pavimentación del camino de tierra que conecta con los distintos pueblos originarios, además de la colonia menonita Durango y otras comunidades que utilizan la vía para trasladarse de un lugar a otro.

Lea más: Pobladores de Maracaná y Curuguaty cierran ruta para exigir asfaltado

Sin embargo, recalcó que en época de mucha lluvia el camino se vuelve intransitable para todo tipo de vehículos, generando mucha pérdida económica a los productores, debido a que los camiones de carga ya no pueden ingresar a la zona para que la gente pueda sacar sus productos de las fincas agrícolas.

Comunidades adheridas

Las comunidades indígenas que se encuentran en manifestación son La Nueva Esperanza, Fortuna, San Blas Ko’êtî, Itaymí, Santa Librada, Táva Jopói, Río Verde, Y’akâju, todas pertenecientes a los municipios de Maracaná y Curuguaty.

Varias necesidades

Otro de los dirigentes aborígenes, Fredi Méndez, manifestó que aparte del pedido de la construcción del asfaltado, existen muchas otras necesidades en los diferentes asentamientos y colonias a lo largo del itinerario, como la construcción de nuevas aulas y mejoramiento de las infraestructuras en las instituciones educativas.

También solicitan a los representes del Instituto Paraguayo del Indígena (Indi) ayuda para las comunidades y al Ministerio de Salud mayor asistencia a los puestos sanitarios de la zona de ambos municipios instalados en la parte rural.