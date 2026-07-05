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05 de julio de 2026 a la - 18:07

Aregua: arrancó desde hoy la feria de frutilla

Muchas personas llegaron este domingo a la exposición de las frutillas y sus derivados en la ciudad de Areguá.
Muchas personas llegaron este domingo a la exposición de las frutillas y sus derivados en la ciudad de Areguá.

Desde hoy inició la exposición de las frutillas y sus derivados en la ciudad de Areguá. Aproximadamente unas 80 familias están distribuidas en los diferentes puntos del casco de la ciudad para ofrecer su productos.

Por ABC Color

La feria de la frutilla en la ciudad de Areguá ya arrancó desde hoy, y unas 80 familias se encuentran apostadas en diferentes puntos del casco de la ciudad para la venta de sus productos.

El horario de la feria es de 07:00 a 22:00 de lunes a lunes en casi todos los puestos de ventas.

La zona de comercialización se disrribuye sobre la ruta Mcal. Estigarribia y La Candelaria, punto de venta Central. Además, de otros puntos de ventas, que están sobre la calle La Canderia y Fulgencio Yegros, zona céntrica de la ciudad como también en la zona de Areguá - Estanzuela.

Al respecto, la productora y coordinadora de la expo frutilla, Rossana Galeano, dijo que para el primer día es un éxito total la venta están teniendo, y la cantidad de personas que se acercaron.

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“El lanzamiento de la feria lo haremos en otra fecha, pero la feria y exposición de frutillas ya arrancó oficialmente desde el día de hoy, y afortunadamente tuvimos una muy buena acepctación”, destacó.

Aprovechó para invitar a todas las personas del departamento Central para acercarse a disfrutar de la deliciosa fruta y sus derivados y a recorrer la ciudad que tiene mucho para ver.