Aregua: arrancó desde hoy la feria de frutilla

La feria de la frutilla en la ciudad de Areguá ya arrancó desde hoy, y unas 80 familias se encuentran apostadas en diferentes puntos del casco de la ciudad para la venta de sus productos.

El horario de la feria es de 07:00 a 22:00 de lunes a lunes en casi todos los puestos de ventas.

La zona de comercialización se disrribuye sobre la ruta Mcal. Estigarribia y La Candelaria, punto de venta Central. Además, de otros puntos de ventas, que están sobre la calle La Canderia y Fulgencio Yegros, zona céntrica de la ciudad como también en la zona de Areguá - Estanzuela.

Al respecto, la productora y coordinadora de la expo frutilla, Rossana Galeano, dijo que para el primer día es un éxito total la venta están teniendo, y la cantidad de personas que se acercaron.

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“El lanzamiento de la feria lo haremos en otra fecha, pero la feria y exposición de frutillas ya arrancó oficialmente desde el día de hoy, y afortunadamente tuvimos una muy buena acepctación”, destacó.

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Aprovechó para invitar a todas las personas del departamento Central para acercarse a disfrutar de la deliciosa fruta y sus derivados y a recorrer la ciudad que tiene mucho para ver.