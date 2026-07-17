Fiscalía pide ayuda para localizar a joven desaparecido

La agente fiscal Claide Acosta, titular de la Unidad Penal n.° 1 de la Fiscalía Barrial 9, dispuso la activación del protocolo de búsqueda y localización de Jase Rodney Franzen, de 18 años, quien se encuentra con paradero desconocido desde el lunes 13 de julio de 2026.

De acuerdo con la denuncia, el joven fue visto por última vez en inmediaciones de las calles 8 de Junio n.° 3485 casi Sargento Martínez, de la ciudad de Asunción.

Al momento de su desaparición vestía una remera gris, pantalón negro, zapatillas azules y una sudadera verde.

Como señas particulares, presenta contextura delgada, estatura alta, cutis blanco y ojos marrones.

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Fiscalía busca a joven desaparecido

En el marco de la investigación, la representante del Ministerio Público requirió a la comisaría interviniente un informe sobre las diligencias realizadas y recordó la obligación de dar estricto cumplimiento a los protocolos vigentes para casos de personas desaparecidas, de conformidad con lo establecido en los artículos 59 y 300 del Código Procesal Penal.

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El Ministerio Público solicita la colaboración de la ciudadanía, por lo que pide que cualquier información que contribuya a la localización de Jase Rodney Franzen puede ser comunicada al Departamento de Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas de la Policía Nacional, al teléfono 0986 760 083, a la unidad fiscal interviniente o a la comisaría más cercana.