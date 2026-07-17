IPS renueva su plataforma: tramitar reposos médicos ahora es más fácil

El Instituto de Previsión Social (IPS) lanzó una versión renovada de su plataforma para la solicitud de subsidios por reposo médico. Esta actualización digital está diseñada específicamente para aquellos asegurados cuyos certificados fueron emitidos fuera de la red sanitaria del IPS. Permitirá gestionar el cobro de manera más ágil, intuitiva y sin necesidad de acudir a las oficinas físicas.

Desde el IPS afirman que la iniciativa responde a una necesidad constante de los trabajadores de acceder a sus derechos sociales de manera eficiente, eliminando las barreras burocráticas y los tiempos de espera prolongados que históricamente caracterizaron a este tipo de trámites.

¿Qué cambia con la nueva plataforma de reposos de IPS?

Desde la Gerencia de Tecnología del IPS resaltaron que la herramienta ha sido completamente rediseñada bajo un enfoque centrado en el usuario, facilitando el proceso tanto desde computadoras como desde teléfonos móviles. Las mejoras clave incluyen:

Proceso guiado y simplificado : La plataforma ahora utiliza una interfaz más clara que acompaña al asegurado paso a paso, asegurando que se cumplan todos los requisitos desde el primer intento.

Carga inteligente de documentos : El sistema indica automáticamente los archivos requeridos según las características específicas de cada caso, evitando confusiones sobre qué papeles presentar.

Seguimiento en tiempo real : Al finalizar la solicitud, el usuario recibe un número de proceso inmediato. Con este identificador, y utilizando simplemente su número de cédula, el aportante puede consultar el estado de su trámite en cualquier momento y lugar.

Gestión de errores simplificada: Una de las novedades más celebradas es el sistema de retroalimentación ante observaciones. Si la documentación presenta algún error, la plataforma informará puntualmente qué aspectos deben corregirse. Esto elimina la frustración de tener que reiniciar el procedimiento desde cero.

Impacto directo en el aportante

Esta modernización, afirman, tiene un impacto directo y positivo en la vida del asegurado:

1. Ahorro de tiempo y dinero: Al reducir la necesidad de realizar gestiones presenciales, el trabajador evita traslados innecesarios y esperas en filas.

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2. Transparencia: La capacidad de verificar el estado del trámite en todo momento brinda seguridad y previsibilidad sobre la llegada del beneficio económico.

3. Agilidad: La optimización de la carga y revisión de documentos acelera los tiempos de respuesta del instituto, permitiendo que la prestación económica llegue con mayor celeridad a quien la necesita.

¿Cómo acceder al servicio?

Los asegurados pueden comenzar a utilizar esta herramienta ingresando directamente a través del portal oficial: https://portal.ips.gov.py/

Para aquellos que requieran asistencia técnica o tengan consultas específicas sobre su situación particular, el IPS ha habilitado el canal de comunicación por correo electrónico: subsidiosreposos@ips.gov.py.