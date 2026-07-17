Mons. Valenzuela: “los 70 años de la CEP son una oportunidad para renovar la misión de la Iglesia en Paraguay”

Durante una conferencia de prensa, monseñor Ricardo Valenzuela, obispo de Caacupé y coordinador de la comisión organizadora de los festejos, junto al padre Hugo Fernández, párroco de la Encarnación y director del Museo Eclesiástico “Monseñor Juan Sinforiano Bogarín”, repasó la historia de la CEP y destacó el servicio que la institución ha brindado al pueblo paraguayo durante siete décadas.

Valenzuela explicó que la conmemoración de los 70 años también inaugura un quinquenio de renovación y dinamización pastoral, orientado a fortalecer los procesos de comunión, participación y misión, en sintonía con el camino sinodal promovido por la Iglesia.

“Constituye una oportunidad para agradecer a Dios por la historia compartida, asumir con responsabilidad los desafíos del presente y proyectar con esperanza el futuro de la evangelización en el Paraguay”, expresó el obispo.

Durante la presentación se recordó que, desde su creación, la Conferencia Episcopal Paraguaya ha acompañado la vida del país mediante la acción pastoral, el compromiso social, la promoción humana y la defensa de la dignidad de las personas, buscando responder a las necesidades de cada época desde el Evangelio.

Las celebraciones comenzarán este domingo, a las 7:00, con una solemne misa de acción de gracias en la Basílica Santuario Nuestra Señora de los Milagros de Caacupé.

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La eucaristía será presidida por el arzobispo de Asunción, cardenal Adalberto Martínez y concelebrada por todos los obispos del país.

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Historia

La CEP fue constituida en 1956 y actualmente está integrada por 17 jurisdicciones eclesiásticas, entre diócesis, el Arzobispado de Asunción y vicariatos apostólicos.

En la actualidad reúne a 15 obispos titulares y ocho obispos eméritos, quienes trabajan de manera coordinada en la misión evangelizadora de la Iglesia Católica en Paraguay.

Con este aniversario, la Iglesia Católica en Paraguay busca no solo celebrar su historia, sino también renovar su compromiso de caminar junto al pueblo, fortaleciendo la fe, promoviendo la participación de las comunidades y afrontando con esperanza los desafíos pastorales y sociales del presente y del futuro.

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