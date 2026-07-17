Senabico ofrece en alquiler la quinta de “Cucho” Cabaña: precio base es de US$ 1.500 al mes

La Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico) lanzó oficialmente la convocatoria para el alquiler de la “Quinta Nápoles”, el lujoso inmueble de 25 hectáreas ubicado en el departamento de Alto Paraná y que fuera incautado en 2018 durante el Operativo Berilo, causa que involucra a Reinaldo Javier “Cucho” Cabaña.

En comunicación con ABC, el secretario general de la institución, Santiago Arza, explicó que el dossier de la propiedad está disponible desde el pasado 14 de julio y detalló las condiciones que regirán el contrato, cuyo fin principal es garantizar el mantenimiento, la conservación y la productividad del bien bajo administración judicial.

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Solo para uso particular

Una de las cláusulas del pliego establece que la propiedad no podrá ser explotada comercialmente. “Está establecido que la persona que eventualmente sea adjudicada con el contrato de alquiler tiene la prohibición de utilizarlo con fines comerciales; es simplemente para uso particular de quien sea adjudicado”, aclaró Arza.

El precio referencial base se fijó en 1.500 dólares mensuales (unos G. 11.600.000 al cambio estimado). Si bien Arza mencionó que se espera recibir propuestas desde ese monto para arriba, aclaró que el precio es referencial. De presentarse ofertas levemente inferiores, estas serán evaluadas por la institución, siempre y cuando no se trate de un monto “irrisorio”.

Respecto a la duración del contrato, Arza estimó que un periodo de un año con opción a renovación -dependiendo del avance la causa penal- resulta lo más “adecuado y coherente” para la administración de este tipo de bienes, aunque el plazo final también dependerá de lo que los interesados propongan en sus cartas de oferta.

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Características de la Quinta Nápoles

La propiedad, ubicada específicamente en el distrito de Juan E. O’Leary, cuenta con una imponente infraestructura ideal para el esparcimiento privado. Según describió Arza, la quinta tiene una amplia sala en la planta baja y cinco habitaciones ubicadas en la planta alta.

Asimismo, la estructura linda directamente con el lago y posee un muelle destinado a actividades recreativas y dispone de un gran espacio verde, con instalaciones y preparaciones aptas para huertas o plantaciones.

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¿Hasta cuándo se pueden presentar ofertas?

El sistema elegido es el de recepción de ofertas en sobre cerrado. Los interesados tienen tiempo de presentar sus propuestas en la sede de la Senabico hasta el 31 de julio a las 10:00.

Ese mismo día, en horas de la tarde, se procederá a la apertura de los sobres y la mejor oferta será la adjudicada. En ese mismo acto se establecerá la fecha de ingreso para el inicio del contrato.

Para los interesados en conocer el lugar, Arza informó que en la página web de la institución (www.senabico.gob.py) se encuentran fotografías de referencia, la ubicación exacta y los números telefónicos habilitados para coordinar visitas guiadas con funcionarios de la institución.

No es la primera vez que se alquila el inmueble

En el pasado, esta propiedad ya había sido alquilada a una inmobiliaria por un valor de G. 7.000.000 mensuales y se anunció la explotación turística del predio.

El arrendamiento estuvo envuelto en polémica, ya que al principio no se quiso dar a conocer la identidad de la persona que había sido adjudicada “por razones de seguridad”.

Debido a presión mediática, la institución dio a conocer el nombre y se pudo saber que se trataba de alguien que arrastraba varias demandas por deudas.

Días después la entonces titular de Senabico, Karina Gómez, dio un paso al costado, mientras que el adjudicado decidió cancelar el contrato.

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