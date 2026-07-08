Subasta pública de Senabico incluye inmuebles del caso Ramón González Daher

La Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico) llevará adelante mañana, 9 de julio, la XXI Subasta Pública, ofreciendo al público una amplia variedad de activos que han pasado a ser administrados por la institución.

El evento, que promete captar el interés de inversores y particulares, se iniciará puntualmente a las 09:30 en la sede del Cemina, ubicada en la calle Punta Brava c/ Avda. Madame Lynch.

Dentro del catálogo se encuentran una amplia variedad de inmuebles, en todo el país, y vehículos.

Santiago Arza, secretario general de Senabico, comentó que los bienes que serán subastados son de distintas causas. “En esta oportunidad vamos a tener 42 lotes. Entre ellos tenemos 15 inmuebles, rurales y urbanos. Además, hay camiones de gran porte, camionetas, autos y motocicletas”.

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En el caso de los inmuebles se siguen subastando bienes que fueron comisados y que ya están inscriptos a nombre del Estado paraguayo, del conocido caso González Daher.

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“En esa causa se dio un comiso de 121 inmuebles, que se van inscribiendo de forma progresiva y luego son puestos en subasta”, explicó.

Propiedades de Messer

Con relación a las propiedades, ganado y empresas de Darío Messer, las mismas siguen siendo administradas por la Senabico.

“Las mismas todavía no pueden ser puestas para la subasta porque recién se están haciendo los trámites para poner los bienes a nombre del Estado paraguayo”, concluyó el secretario general de Senabico.