Berilo: Corte confirma a camarista para analizar acciones contra fallo que eleva causa a juicio

La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), integrada por los ministros Manuel Dejesús Ramírez Candia, Eugenio Jiménez Rolón y Luis María Benítez Riera, confirmó al camarista Arnaldo Fleitas Ortiz como integrante del Tribunal de Apelación Penal, Primera Sala, a fin de que el mismo pueda analizar los recursos pendientes planteados contra varios puntos del auto de elevación a juicio de la causa Berilo.

Por unanimidad los ministros de la Corte, a través del Auto Interlocutorio (AI) N° 383, rechazaron la impugnación formulada por el camarista Arnaldo Fleitas contra la inhibición de su colega Paublino Escobar Garay, de entender en la causa caratulada como “Reinaldo Javier Cabaña Santacruz y otros s/Ley Nro. 1881/02 que modifica la Ley Nro. 1340/88 y otros”.

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Así, Fleitas pasa a integrar la Cámara, de la cual son miembros los magistrados Jesús María Manuel Riera Manzoni y Mario Camilo Torres Leguizamón. Esto para analizar y emitir una resolución con relación a la apelación general planteada por el abogado Edwar Armas contra los puntos 2, 3, 4, 7, 8, 10, 11, 27, 18, 30 del AI N° 232 del 31 de marzo de 2026, mediante el cual el juez penal de Garantías Miguel Palacios elevó a juicio la causa Berilo, en la que fue acusado Reinaldo “Cucho” Cabaña.

Los antecedentes en este caso refieren que, por providencia del 27 de abril de 2026, el camarista Paublino Escobar Garay se inhibió de entender en la causa Berilo, por lo que fue asignado el camarista Agustín Lovera Cañete para integrar el tribunal; sin embargo, el mismo se apartó el 30 de abril, por lo que fue posteriormente designado el magistrado Arnaldo Fleitas, hoy confirmado para integrar la Cámara.

Camarista realizó impugnación tardía en causa Berilo

La Sala Penal de la máxima instancia judicial analizó la impugnación formulada por Arnaldo Fleitas contra la inhibición de su colega Paublino Escobar.

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El preopinante fue el ministro Manuel Ramírez Candia, quien -al fundamentar el rechazo al incidente planteado por Fleitas- señaló que cuando se intentó integrar la causa con Agustín Lovera Cañete, él era quien podía impugnar la inhibición de Paublino Escobar, pero decidió apartarse.

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Ante esta situación, Candia subraya que “al momento de remitirse el expediente al magistrado Arnaldo Fleitas, la inhibición de Paublino Escobar ya se encontraba firme atendiendo a que el magistrado Agustín Lovera Cañete, quien sí se encontraba habilitado para impugnar, no lo hizo, por tanto, en ese momento ya se había operado la preclusión”, es decir, la etapa para accionar ya pasó.

Resalta Candia que Fleitas podía impugnar el apartamiento de Lovera, quien fue el último con quien se intentó integrar la Sala.

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A su turno, el ministro Eugenio Jiménez Rolón consideró que Fleitas formuló su impugnación “per saltum”; es decir, omitió la separación inmediatamente anterior a su designación -la de Lovera- accionando contra la inhibición de Paublino Escobar, “lo cual no resultado admitido, puesto que la facultad de impugnación se extiende solo al subrogado inmediato”, indicó Jiménez Rolón.

A su turno, el ministro Luis Benítez Riera contextualizó con antecedentes que la decisión de Paublino Escobar de apartarse por causales de odio manifiesto, enemistad y otros hechos, deviene de las declaraciones públicas hechas por el abogado Edwar Armas, defensor de varios acusados en la causa Berilo, que fueron de tono lesivo y perjudicial para la imagen e integridad de esta Judicatura.

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Dichas manifestaciones del profesional abogado fueron en el marco de la presentación de un amparo constitucional individualizado como: “Exp. N° 918/2024: “Olga Rojas Benitez y otros C/ El Consejo de la Magistratura”.

Por ende, Benítez Riera entendió que “en dicho contexto, se puede sostener, inequívocamente, que la palabra del juez tiene valor probatorio y la explicación de cómo se inició la enemistad, odio y resentimiento con el Abg. Edward Armas no ofrece dudas que hagan sospechar que el Magistrado, por la vía de la excusación, tenga la intención de burlar su obligación de administrar justicia”.

Berilo: Cucho y Ulises Quintana van a juicio

El 31 de marzo, el juez de Garantías Miguel Palacios elevó a juicio oral y público la causa que afrontan el supuesto narcotraficante Reinaldo Javier “Cucho” Cabaña Santacruz, el exdiputado colorado Ulises Rolando Quintana Maldonado y más de 20 acusados por supuesta participación en la organización criminal que fue anulada en el caso Berilo.

Luego de varias jornadas de audiencia preliminar, que finalizó este martes, el magistrado admitió la acusación presentada en mayo de 2022 por el entonces fiscal adjunto Marco Alcaraz y ratificada durante la diligencia por la fiscal Lorena Ledesma, y ordenó la apertura del juicio oral para Cucho Cabaña por supuesta comercialización y tráfico internacional de drogas, asociación criminal y lavado de dinero.

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En cuanto al exdiputado colorado Ulises Quintana, el magistrado dispuso que sea juzgado por la presunta comisión de los hechos punibles de asociación criminal en el marco de la ley de drogas y lavado de dinero proveniente del narcotráfico.

Además el juez de Garantías hizo lugar al pedido de las defensas, revocó la prisión preventiva y ordenó medidas alternativas para Reinaldo Cabaña (con uso de tobillera electrónica) y Ulises Quintana; a quienes había enviado a prisión a fin de asegurar la realización de la preliminar, que se suspendió en 15 ocasiones anteriores, debido a los recursos dilatorios planteados por los encausados.

Cuchó lavó US$ 90 millones en una empresa, según MP

La Fiscalía sostiene -de acuerdo al relato plasmado en la acusación- que para introducir al sistema financiero legal paraguayo el dinero proveniente del tráfico internacional de cocaína, Reinaldo “Cucho” Cabaña integró capital en las empresas Día Brillante, JJX S.A y Neos Import-Export.

La investigación permitió concluir que a través de la empresa Neos Import-Export la organización integró al sistema financiero la suma de US$ 90.460.434 provenientes del tráfico de drogas, resaltó la fiscal Lorena Ledesma en parte de su intervención durante el inicio de la audiencia preliminar.

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Respecto a Ulises Quintana la fiscal Lorena Ledesma remarcó, durante la ratificación de la acusación en la audiencia preliminar, que fue financiado por Cucho con el dinero fruto del narcotráfico, para conseguir una banca en la Cámara Baja, con el único objetivo de que utilice su investidura parlamentaria, las veces que sean necesarias, para que la organización pueda ejecutar, sin dificultad, sus actividades ilícitas.

La agente del Ministerio Público afirmó que el entonces diputado colorado utilizó la camioneta Toyota Land Cruiser 2008, matrícula JJX 009 propiedad de Reinaldo “Cucho” Cabaña, quien habría adquirido el rodado con dinero proveniente del tráfico de drogas.