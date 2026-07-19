Nacionales
19 de julio de 2026 a la - 16:39

Así vibran las colectividades española y argentina en Paraguay con la final del Mundial

Hombre canoso con camiseta roja y bufanda que dice 'ESPAÑA', mujer con gafas en ambiente festivo de un bar lleno de fanáticos.
Hinchas españoles se reúnen en la Casa de España en Asunción para alentar a su selección en un partido de la Copa del Mundo.

El choque por la copa del mundo paraliza a las comunidades extranjeras en la capital paraguaya. Mientras los europeos copan la Casa de España con la ilusión de una nueva estrella, la marea albiceleste se aglomeró en un bar para alentar al campeón vigente.

Por ABC Color

El partido decisivo del Mundial 2026 se juega a miles de kilómetros, pero en Asunción la tensión y el fervor futbolístico se sienten a flor de piel. Las colectividades de España y Argentina radicadas en Paraguay convirtieron a la capital en un espejo de la fiesta del fútbol, y se aglomeraron en puntos estratégicos para alentar a sus selecciones hacia la copa.

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Coinciden dos comunidades tan numerosas e integradas en Paraguay. Asimismo, las camisetas rojas y las celestes y blancas tiñeron los principales puntos de encuentro de la ciudad.

La “Furia” se hace sentir en la Casa de España

El punto de encuentro obligado para los fanáticos del equipo europeo fue la sede de la Casa de España en Paraguay. Familias enteras de inmigrantes y descendientes españoles llegaron luciendo las distintas equipaciones históricas de la selección ibérica.

Grupo de personas con camisetas rojas y banderas de España, en un ambiente festivo y de expectación en la Casa de España.
Inmigrantes y descendientes españoles se reúnen en la Casa de España para apoyar a su selección durante un evento deportivo.

El ambiente se tiñó de rojo y amarillo y los presentes siguen el compromiso minuto a minuto con una mezcla de nerviosismo y optimismo, fijos ante las pantallas del lugar.

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Marea albiceleste y pantalla gigante en el Paseo Los Árboles

Multitud de personas con camisetas azul y blancas animan en la Embajada de Argentina, al frente una pantalla que transmite un partido.
Cerca de 100 personas se agrupan en Paraguay para alentar al equipo que defiende su título de campeón del mundo.

Por el otro lado, la pasión rioplatense desbordó la convocatoria oficial. La Embajada de Argentina en Paraguay había lanzado una invitación abierta a toda la comunidad residente para alentar al vigente campeón del mundo.

El lugar elegido fue en el Paseo Los Árboles y los hinchas respondieron masivamente. El bar ubicado en la zona se llenó por completo con banderas, gorros, bombos y las camisetas tradicionales de la selección.

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Varias pantallas fueron colocadas especialmente para la ocasión y los fanáticos gritan por cada pase, cada quite y cada aproximación de los dirigidos por Lionel Scaloni.

Argentinos se reúnen en un bar de Asunción para apoyar a su selección durante la Copa del Mundo. Gentileza: Ariel Sánchez
Argentinos se reúnen en un bar de Asunción para apoyar a su selección durante la Copa del Mundo. Gentileza: Ariel Sánchez

Con las cartas sobre la mesa y ambas sedes al borde del colapso emocional, Asunción vive su propia fiesta mundialista a la par del mundo entero.

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