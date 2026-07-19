Fuertes vientos elevan el riesgo de incendios: Policía insta a evitar cualquier quema.

La Policía Nacional, a través del Departamento de Bosques y Asuntos Ambientales, exhortó a la ciudadanía a adoptar medidas de prevención para evitar incendios forestales y de pastizales, recordando que un pequeño foco de fuego puede convertirse en un siniestro de grandes proporciones en cuestión de minutos, debido a la intensidad del viento.

La institución alertó que, ante la presencia de vientos intensos, una chispa, una quema de basura o una fogata mal controlada pueden propagarse rápidamente y provocar graves daños ambientales y materiales.

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¿Qué daños provocan los incendios?

La Policía recordó que los incendios forestales y de pastizales generan múltiples consecuencias, entre ellas:

Destrucción de bosques y áreas naturales.

Afectación de la fauna silvestre.

Contaminación del aire por el humo.

Riesgo para viviendas, bienes y vidas humanas.

Las autoridades insistieron en que la prevención es la herramienta más efectiva para evitar este tipo de emergencias.

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Recomendaciones para prevenir incendios

Como parte de la campaña de concienciación, la Policía Nacional recomendó:

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No encender fuego en zonas consideradas de riesgo.

No realizar quemas de basura.

Evitar cualquier tipo de quema durante jornadas con fuertes vientos.

Asimismo, recordó que, ante la presencia de humo o fuego, la ciudadanía debe comunicarse de inmediato con el Sistema de Emergencias 911 para permitir una respuesta rápida.

“Prevenir es proteger. Ñañangarekóke ñande yvyrehe (Cuidemos nuestra tierra)”, enfatizó la Policía Nacional en su mensaje difundido en las redes.

Bomberos insisten en evitar las quemas

El llamado de la Policía se suma al pedido realizado por los bomberos voluntarios, quienes en los últimos días tuvieron que intervenir en decenas de incendios provocados por las condiciones climáticas.

El viernes los fuertes vientos contribuyeron a la propagación de más de 70 incendios en distintos puntos del territorio nacional, una situación que volvió a repetirse este fin de semana con nuevos focos de gran magnitud.

Las autoridades reiteraron que la mayoría de estos incendios pueden evitarse si la población actúa con responsabilidad y evita realizar quemas, especialmente cuando existen condiciones meteorológicas que favorecen la expansión del fuego.