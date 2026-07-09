Denuncian nueva caída de precios de tomate y pepino pese a la merma de la producción nacional

La situación resulta llamativa porque, según el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), la producción nacional disminuyó alrededor de un 20% a causa de las intensas heladas registradas en los últimos días.

El productor Adilio Brítez, señaló que hasta hace pocos días comercializaban el tomate y el pepino a un promedio de G. 7.500 por kilogramo en finca. Sin embargo, este jueves fueron informados de una reducción cercana al 35% del precio y, en muchos casos, ni siquiera pudieron vender su producción porque los intermediarios les indicaron que el mercado se encuentra saturado.

Los productores manifestaron su sorpresa ante esta situación, ya que consideran contradictorio que, pese a la disminución de la oferta nacional anunciada por el MAG, los precios hayan bajado en lugar de incrementarse por la menor disponibilidad de los productos.

Ante este escenario, los productores solicitaron la intervención urgente de las autoridades del Ministerio de Agricultura y Ganadería ( MAG) y de los organismos de control para reforzar la vigilancia en las fronteras e impedir el ingreso ilegal de tomate y pepino provenientes de países vecinos.

Además, algunos agricultores sostienen que existen sospechas de que productos ingresados de contrabando estarían siendo regularizados mediante documentación, lo que, según afirman, perjudica directamente a la producción nacional. No obstante, estas acusaciones no fueron acompañadas de pruebas y deberán ser investigadas por las autoridades competentes.

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Al respecto, abc intentó conversar con el director de comercialización del MAG, Ing. Ernesto Sotelo, pero no atendió las llamadas realizadas a su número 778. En caso en que quiera dar detalles sobre el tema, puede comunicarse con esta redacción.

Finalmente, los productores pidieron al Gobierno garantizar la protección de la producción nacional mediante un mayor control del ingreso de productos frutihortícolas y acciones que permitan asegurar un mercado justo para quienes trabajan en el campo.