MAG advierte sobre heladas en Paraguay: zonas afectadas y recomendaciones

El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) emitió una alerta preventiva ante el pronóstico de heladas agrometeorológicas que afectarían a gran parte del territorio paraguayo en los próximos días.

Según las autoridades, el fenómeno se concentra principalmente en los departamentos del sur, centro y este de la Región Oriental, extendiéndose también hacia el Bajo Chaco.

Édgar Mayeregger, coordinador de Gestión de Riesgos del MAG, aclaró que, aunque nos encontramos en un periodo invernal caracterizado por una mayor humedad, el riesgo de bajas temperaturas sigue latente.

“Cuando hablamos de frío, las zonas Sur, Sureste y Suroeste son las más afectadas por las bajas térmicas; mientras nos desplazamos hacia el Norte, el impacto tiende a disminuir”, explicó el funcionario.

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De acuerdo con los pronósticos que maneja la cartera estatal, los departamentos con mayor probabilidad de sufrir los efectos de las heladas son:

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Itapúa, Ñeembucú y Misiones

Alto Paraná, Caazapá y Paraguarí

Cordillera, además de zonas puntuales de Central Canindeyú y Caaguazú

Bajo Chaco

Mayeregger enfatizó que los momentos de mayor peligro se concentran a la madrugada, específicamente entre las 05:00 y las 06:00, cuando las temperaturas alcanzan su punto más crítico.

Cultivos en riesgo y medidas preventivas

El impacto de las heladas representa un desafío significativo para diversos rubros de la agricultura familiar y empresarial. Entre los cultivos más vulnerables figuran el tomate, el pimiento, la chía, la pastura, la caña de azúcar, la mandioca y la frutilla.

Ante este escenario, el MAG insta a los productores a implementar medidas urgentes para mitigar posibles pérdidas:

Sistemas de riego: Utilizar el riego como método de control de heladas para elevar la temperatura del suelo y las plantas Variedades resistentes: Privilegiar el uso de especies adaptadas a las condiciones climáticas de la región Planificación de siembra: Evitar las labores de siembra en aquellas áreas identificadas como zonas bajas o vulnerables a la acumulación de aire frío

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Aunque el mes pasado ya se había registrado un evento leve, el MAG advierte que este fenómeno se enmarca dentro de una helada “normal” para el periodo invernal, por lo que la vigilancia técnica continuará durante la jornada de hoy y el jueves, supeditada a la actualización de los reportes meteorológicos.