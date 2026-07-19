Santaní: vecinos se organizan para mejorar su barrio

Según los moradores del barrio, que queda a pocos metros del cauce del arroyo Tapiracuái, uno de los principales objetivos de la comisión de vecinos es poner en condiciones los espacios públicos de la comunidad con la ayuda de todos, incluidas las autoridades de la Municipalidad y de otros organismos, teniendo en cuenta el rápido crecimiento poblacional.

En ese contexto, el presidente de la junta vecinal, Francisco Ramírez, señaló que ahora mismo están realizando trabajos en la caseta de seguridad del barrio, y la ampliación del tinglado construido para realizar acontecimientos familiares y actividades para recaudar fondos, cuyas ganancias son invertidas en las mejoras de las áreas de recreación, indicó.

Asimismo, explicó que actualmente en el barrio están asentadas 45 familias, pero que la cantidad de habitantes va aumentando considerablemente, por lo que consideran que la cooperación de los vecinos es la mejor manera de acompañar el desarrollo de la comunidad para salir adelante, subrayó Ramírez.

Seguridad de la gente

En otro momento, el dirigente y vecino del lugar manifestó que, aparte de las mejoras que están logrando entre todos, tampoco están descuidando la parte que corresponde a la seguridad de la gente del barrio.

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En este caso, comentó que, por recomendación de todos los vecinos, recientemente construyeron una caseta de seguridad en un sector del barrio, con un guardia privado que trabaja en coordinación con la Policía de la Comisaría 8ª de Santaní, informó.

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Áreas de deportes

Otro de los integrantes de la comisión, Rodrigo Lugo, por su parte, informó que la comunidad dispone de pistas para practicar deportes, principalmente fútbol cinco, vóley y piki vóley, aparte de otros espacios para compartir con la familia y amigos, enfatizó.