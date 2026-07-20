Bibliobús llega a San Pedro para promover la lectura y la atención a la primera infancia

El móvil forma parte de una estrategia nacional orientada a fortalecer el desarrollo infantil temprano mediante actividades de lectura, estimulación, recreación y acompañamiento a las familias. A través del recorrido por diferentes localidades, el Bibliobús ofrecerá una biblioteca infantil, materiales didácticos, juegos, recursos para estimulación temprana y actividades artísticas.

Además de promover el hábito de la lectura, el programa brindará orientación a madres, padres y cuidadores, con el propósito de fortalecer el desarrollo integral de los niños durante sus primeros años de vida. Desde la organización señalaron que el vehículo llevará “historias, juegos, aprendizaje y espacios para compartir”, fomentando también los vínculos familiares.

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La iniciativa representa un aporte para comunidades con limitado acceso a servicios educativos, aunque el departamento de San Pedro continúa enfrentando serias deficiencias en materia de infraestructura escolar. La falta de aulas, mobiliario y mejores condiciones para el aprendizaje siguen siendo desafíos pendientes para el sistema educativo en la región.

A estas limitaciones se suma el deterioro de la red vial del departamento, que atraviesa una de sus peores crisis y dificulta el acceso a numerosas comunidades rurales. En ese contexto, el recorrido del Bibliobús también dependerá del estado de los caminos para llegar a los sectores más alejados.

El programa es financiado con recursos provenientes de los fondos sociales de Itaipú Binacional, integrados con parte de los ingresos derivados del acuerdo tarifario suscrito entre Paraguay y Brasil en 2024. Estos recursos buscan respaldar proyectos de impacto social, entre ellos la atención integral a la primera infancia.

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La presentación del Bibliobús se realizó en la explanada de la Gobernación de San Pedro y contó con la presencia del gobernador Freddy D’Ecclesiis (ANR-HC), concejales departamentales y municipales, además de autoridades del sector educativo. Las autoridades destacaron la importancia de acercar oportunidades de aprendizaje a las comunidades más alejadas del departamento.