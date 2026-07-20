Jueza de Ejecución ordena captura de policías condenados por “apriete” a joven madre

La jueza de Ejecución Penal Especializado en Delitos Económicos, Corrupción y Crimen Organizado, María Lidia Wyder Mendieta recibió el expediente caratulado como “Evelyng Jazmín Núñez González y otros s/ cohecho pasivo agravado (Ley N° 6379) y Otros”, en el que fueron condenados dos policías, la oficial ayudante Evelyng Jazmín Núñez González y el suboficial ayudante Cemión Arce Mendoza, por un apriete a una joven madre.

En ese contexto, la magistrada resolvió levantar la libertad ambulatoria que se había dictado por AI N° 74 de fecha 24 de mayo de 2023 y, ordenó la captura nacional de los dos policías, Evelyng Núñez y Cemión Arce, de modo de que cumplan sus respectivas condenas de 4 años de privación de libertad.

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De acuerdo con las resoluciones del juzgado, una vez detenido el suboficial ayudante Cemión Arce deberá ser remitido a la Agrupación Especializada de la Policía, para cumplir con su pena; mientras que la oficial ayudante Evelyng Núñez deberá ser remitida al Complejo Penitenciario para Mujeres Privadas de Libertad de Emboscada (Comple).

Tanto la oficial ayudante Evelyng Núñez como el suboficial ayudante Cemión Arce fueron condenados por los hechos de privación de libertad (art. 124), tentativa de extorsión (art. 185) y cohecho pasivo agravado (art. 301), por el Tribunal de Sentencia, integrado por los jueces Yolanda Morel (presidenta), Ana Dejesús Rodríguez y Karina Jazmín Cáceres, el 7 de mayo de 2024.

Condena de policías por “apriete” a joven madre quedó firme

El 16 de mayo de 2024, el Tribunal de Sentencia dictó la Sentencia Definitiva (SD) N° 167, a través de la cual fueron condenados la oficial ayudante Eveling Núñez y el suboficial ayudante Cemión Arce, a 4 años de encierro.

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Ambos sentenciados apelaron el fallo del colegiado y, por Acuerdo y Sentencia (AyS) Nº 9 del 11 de octubre de 2024, el Tribunal de Apelación Penal Especializado en Delitos Económicos y Crimen Organizado, Segunda Sala de la Capital; integrado por los camaristas Arnaldo Fleitas, Arnulfo Arias y Bibiana Benítez, confirmaron la sentencia.

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Posteriormente, el 2 de enero de 2026 por Acuerdo y Sentencia (AyS) N° 1, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, integrada por los ministros María Carolina Llanes Ocampos, Eugenio Jiménez Rolón y Luis María Benítez Riera, declaró inadmisible el recurso extraordinario de casación planteado por la defensa de los policías.

De esta forma, la sentencia contra ambos agentes de la Policía Nacional quedó firme, por lo que el Juzgado Penal de Sentencias especializado en Delitos Económicos remitió el expediente el 15 de julio pasado al juzgado de Ejecución para que se dé cumplimiento a las penas dictadas en juicio.

Policías interceptaron y “apretaron” a joven madre

El 5 de diciembre de 2022, el administrador del “Club La Condesa”, Arnaldo Ramos Santacruz, había hecho una denuncia en la Comisaría 3ª de Asunción por un supuesto hecho de hurto señalando como autora del mismo a su antigua empleada, Johana Riveros Saavedra.

Esa denuncia fue recibida precisamente por la oficial ayudante Evelyng Núñez, quien el 6 de diciembre fue, junto con su camarada el suboficial ayudante Cemión Arce, hasta el local, donde mantuvieron una reunión con el propietario del local nocturno, y luego se retiraron a las 12:10.

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Es así que el 6 de diciembre a las 11:30, Johana Riveros fue nuevamente a su antiguo lugar de trabajo para retirar su liquidación, donde Arnaldo Ramos le pidió que acepte G. 750.000 en concepto de cierre de relación laboral a cambio de retirar la denuncia presentada en contra de ella. Riveros exigió que le muestre la denuncia y, ante el documento, constató que la misma se realizó el 5 de diciembre ante la oficial Evelyng Núñez.

Más tarde, cerca de las 12:45, Johana Riveros salió del establecimiento tras acordar su desvinculación laboral y se disponía a trasladarse a pie hasta el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS), para denunciar a su exjefe por no querer abonarle la liquidación correspondiente, pero fue interceptada junto con su pequeña hija por la patrullera policial M30 con Núñez y Arce a bordo.

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Inmediatamente después, Núñez bajó del vehículo y le pidió la cédula a Riveros, pero la mujer dijo que no contaba con su documento en ese momento, por lo que la policía le pidió a su camarada que baje de la patrullera y luego le exigió que suba al rodado. La joven no se opuso para evitar generar temor en su hija.

Pedido de dinero tras recorrido por el centro

Una vez que estuvieron todos dentro de la patrullera, los policías despojaron a la joven de su teléfono y le indicaron que contaba supuestamente con varias órdenes de captura pendientes. En ese momento se desplazaron desde la calle Eduardo Víctor Haedo casi Independencia Nacional hasta Estados Unidos y Rodríguez de Francia, donde se detuvieron para “negociar” la libertad de la joven.

Conforme fue avanzando la conversación, el suboficial Arce habría exigido la suma de G. 3.000.000 para liberarla. Ante su desesperación, la joven madre solicitó de nuevo su teléfono y se comunicó con sus familiares para que consigan el dinero. Además, les envió su ubicación al WhatsApp para la entrega.

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Tras realizar el pedido, los policías y Riveros se trasladaron hasta las calles República de Colombia e Iturbe, donde se registró el encuentro entre los agentes y familiares de la joven extorsionada. La familia de Riveros procedió a filmar con celulares la entrega de la plata y, recién después de que esta haya amenazado con denunciar las irregularidades, los uniformados llevaron a la madre hasta la comisaría para iniciar el procedimiento de rigor.

Precisamente una de las pruebas fundamentales fue la grabación que hizo con su celular la hermana de la víctima, ofrecida como prueba por el Ministerio Público.