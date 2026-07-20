Para evitar inundaciones, dragan y limpian el cauce de arroyos en San Lorenzo

Con lluvias intensas, frecuentemente la ciudad de San Lorenzo reporta inundaciones en varios barrios cercanos a los arroyos San Lorenzo y Tayuazapé. En el marco de los trabajos preventivos para evitar episodios graves durante las lluvias previstas por “El Niño”, instituciones del Estado ya trabajan para limpiar arroyos.

Desde la semana pasada, el Comando de Ingeniería y el Comando Logístico del Ejército Paraguayo colaboran con el Ministerio de Obras y la Municipalidad de San Lorenzo para la limpieza integral de ambas márgenes del arroyo Tayuazapé.

El ministro de Defensa Nacional, Óscar González, detalló que realizaron un trabajo topográfico para determinar cuál es el cauce, puesto que estaba totalmente taponado. “Hace 16 años que el arroyo se colmató”, manifestó.

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El comandante Gustavo Arza, del Comando Logístico, lamentó la gran cantidad de desechos domiciliarios que están tirando. “Hay de todo: cubiertas, electrodomésticos, camas...”, resaltó en ABC TV.

Deforestación y contaminación

Por su parte, el comandante de Ingeniería, general Manuel Rodríguez, destacó que la principal causa de la colmatación de sedimentos es la deforestación registrada en las últimas décadas. “Permite que el suelo vaya llenando el cauce, además de la cantidad de residuos que la gente arroja”, manifestó.

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Agregó, en ese sentido, que encontraron todo tipo de desechos, pues “cualquier cáscara que tiran a la calle termina en el arroyo”.

El trabajo con maquinaria pesada permitió que hoy el arroyo tenga mejor circulación y el agua corra con mayor fluidez hacia el lago Ypacaraí.