Día del Podólogo: invitan a jornada de atención gratuita en Asunción

Cada 26 de julio se conmemora en Paraguay el Día del Podólogo, una fecha destinada a visibilizar la importancia de una especialidad médica clave para la salud integral. En el marco de esta celebración, el Centro Integral de Especialidades Podológicas (CIEP) organiza la 6.ª Edición de la Jornada Gratuita de Evaluaciones, Consultas y Procedimientos en Podología.

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La cita tendrá lugar el lunes 27 de julio, de 08:00 a 12:00, en la sede ubicada sobre la calle Cnel. Francisco Martínez 1633 entre Percio Becker e Ybyra, en la ciudad de Asunción. Las personas interesadas en obtener más información pueden comunicarse al número (0981) 113-384.

A diferencia de las ediciones anteriores, este año la jornada no se realizará en el Hospital Materno Infantil San Pablo. Los organizadores instan a los interesados a tomar nota de la nueva ubicación para evitar confusiones y asegurar su participación en esta gran iniciativa comunitaria que suele beneficiar a unos 350 pacientes por edición.

¿Por qué es importante el cuidado de los pies?

Los pies son la base de sustentación de todo nuestro cuerpo y soportan diariamente nuestro peso y el impacto del movimiento. A pesar de cumplir un rol fundamental en la movilidad y la independencia, suelen ser una de las partes del cuerpo más descuidadas en la rutina diaria.

Un pie no cuidado puede desencadenar una serie de afecciones y patologías que no solo generan dolor físico, sino que también alteran la postura, la marcha y la calidad de vida en general. Entre las complicaciones más comunes derivadas de la falta de atención podológica se encuentran:

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Infecciones severas : Uñas mal cortadas o maltratadas pueden derivar en onicocriptosis (uñas encarnadas) crónicas que se infectan con facilidad. Uñas mal cortadas o maltratadas pueden derivar en onicocriptosis (uñas encarnadas) crónicas que se infectan con facilidad.

Lesiones ulcerosas: Especialmente peligrosas en pacientes con afecciones sistémicas como la diabetes, donde una simple ampolla, callosidad mal tratada o herida desatendida puede derivar en un pie diabético, infecciones profundas e incluso el riesgo de amputación.

Dolores biomecánicos : Alteraciones en la pisada no corregidas a tiempo sobrecargan las rodillas, la cadera y la columna vertebral, provocando dolores crónicos en todo el sistema musculoesquelético. Alteraciones en la pisada no corregidas a tiempo sobrecargan las rodillas, la cadera y la columna vertebral, provocando dolores crónicos en todo el sistema musculoesquelético.

Proliferación de afecciones cutáneas y ungueales: Presencia de helomas (callosidades dolorosas), verrugas plantares y micosis (hongos) que, sin un tratamiento profesional, tienden a expandirse y agravarse.

Servicios gratuitos por el Día del Podológo

Durante la jornada de atención podológica, los asistentes podrán acceder sin costo a diversos procedimientos y evaluaciones indispensables para la salud general del pie:

Evaluaciones podológicas: Consisten en un examen clínico general del pie para detectar de manera temprana alteraciones en la piel, la estructura ósea y las uñas, permitiendo anticiparse a problemas mayores.

Extracción de uñas encarnadas: Alivia de forma inmediata el dolor agudo, reduce la inflamación local y previene infecciones severas en los tejidos circundantes.

Tratamiento de helomas (callos): Elimina las acumulaciones de capas duras de piel muerta que generan presión y dolor punzante al caminar, devolviendo el confort al paciente.

Abordaje de verrugas plantares : Ayuda a erradicar lesiones virales molestas y contagiosas en la planta del pie mediante procedimientos adecuados. Ayuda a erradicar lesiones virales molestas y contagiosas en la planta del pie mediante procedimientos adecuados.

Atención y manejo de juanetes: Permite evaluar el grado de desviación articular (hallux valgus) y orientar al paciente sobre cómo disminuir la fricción y el dolor diario.

Evaluación de pacientes con pie diabético y pie de riesgo: Un servicio de vital importancia para la detección precoz de neuropatías o pérdida de sensibilidad, evitando heridas trágicas y preservando la integridad de las extremidades.

Estudios biomecánicos de la pisada: Analizan la forma en que el pie se apoya sobre el suelo, identificando desequilibrios que afectan la postura y permitiendo recomendar el uso de soportes o tratamientos correctivos oportunos. Analizan la forma en que el pie se apoya sobre el suelo, identificando desequilibrios que afectan la postura y permitiendo recomendar el uso de soportes o tratamientos correctivos oportunos.

Esta iniciativa que será totalmente gratuita, representa una oportunidad para que la ciudadanía acceda a una atención médica especializada de calidad.