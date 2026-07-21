Esperan autorización del MEC para refaccionar una escuela en Itacurubí del Rosario

El suceso se registró el sábado al mediodía. Un fuerte ventarrón destruyó gran parte del techo de un pabellón de seis aulas, que requiere de una urgente intervención de las instancias correspondientes. Desde la Municipalidad de esta ciudad informaron que se está aguardando que el Ministerio de Educación dé la orden para iniciar los trabajos.

La Escuela Básica N° 1762 Wilhelm M. Nelissen Von Haken, ubicada en la compañía Carolina de este municipio, funciona desde el jardín de infantes hasta el 9° grado, con 90 alumnos en los turnos mañana y tarde.

Según el informe brindado por el director de esta casa de estudios, profesor Severiano García, los padres de familia y docentes piden a las autoridades locales y del Ministerio de Educación tratar de agilizar el arreglo del techo de las dos aulas destruidas antes del reinicio de las clases tras las vacaciones de invierno.

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Recalcó que reiniciar las actividades académicas en estas condiciones va a perjudicar bastante el funcionamiento normal de la institución, atendiendo a que no cuentan con espacios suficientes para el desarrollo de las clases con los estudiantes de los diferentes grados, por lo que urge que las respectivas instituciones vean la manera más rápida de solucionar el problema.

Aulas clausuradas

Señaló, además, que las dos salas destechadas se encuentran clausuradas y los mobiliarios fueron trasladados a otro lugar mientras se espera la rehabilitación de las mismas. Agregó que los miembros de la comunidad insisten que la reparación de la infraestructura dañada pueda ser priorizada para evitar inconvenientes en el funcionamiento del local escolar.

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Autorización del MEC

Por su parte, el intendente municipal de esta ciudad, Raúl Soria, ANR, oficialista), informó que la comuna solamente está esperando que el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) autorice cuanto antes la reparación del local escolar con el propósito de poner en condiciones las aulas que en estos momentos se encuentran clausuradas.

En ese sentido, comentó que probablemente entre hoy y mañana ya estaría disponiendo de la autorización del MEC para que la Municipalidad pueda realizar la intervención correspondiente, subrayó Soria.