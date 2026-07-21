La capital del barroco hispano-guaraní alista una gran celebración en honor a San Ignacio de Loyola

Este 31 de julio, dentro del calendario de la Iglesia Católica, se recuerda a San Ignacio de Loyola, santo patrono de la capital del Barroco Hispano-Guaraní de Misiones, ciudad que lleva su mismo nombre. En ese marco, la comunidad ignaciana se prepara para celebrar a su protector con una variada propuesta de actividades.

La celebración reunirá propuestas culturales, religiosas y deportivas, con una agenda pensada para que la comunidad y los visitantes puedan reencontrarse con sus raíces, mantener vivas sus tradiciones y compartir las costumbres que forman parte de la identidad de la zona.

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“Estamos abocados a que este año, como en los anteriores, sea un evento único, buscando siempre incorporar cosas nuevas para diferenciarlo de otras ediciones. Tenemos una agenda cargada con diferentes actividades deportivas, culturales y religiosas”, señaló el presidente de la comisión organizadora, Antonio Cáceres Duarte.

El organizador explicó que las actividades centrales de los festejos patronales comenzarán el 30 de julio, con la tradicional serenata de espera, que estará a cargo de la Orquesta Sinfónica de la Policía Nacional y se extenderá hasta la medianoche.

“Luego, el 31, se realizará la fiesta principal con el tradicional asado a la estaca, al que denominamos Festival Nacional del Asado a la Estaca, donde se estarían preparando alrededor de 500 estacas”, indicó Cáceres Duarte.

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Para la jornada central se prevé la presencia de Los Ojeda como uno de los principales grupos encargados de animar el Festival Nacional del Asado a la Estaca, además de otros artistas nacionales, departamentales y locales. Desde la organización estiman la llegada de aproximadamente 15.000 visitantes durante los festejos.

Las celebraciones religiosas en honor a San Ignacio de Loyola iniciarán este miércoles 22 de julio con el tradicional novenario, cuyo lema de este año es “Trienio del bien común: denles ustedes de comer”.

El día central, 31 de julio, las actividades comenzarán a las 08:00 con la procesión de la imagen sacra por las principales avenidas de la ciudad. A las 09:00 se celebrará la eucaristía central, presidida por monseñor Osmar López, obispo de Misiones y Ñeembucú.

Por su parte, la intendenta de San Ignacio, Cristina Ayala (ANR-HC), destacó que durante las actividades patronales se habilitarán espacios destinados a productores y emprendedores, quienes podrán exhibir y comercializar sus productos.

Asimismo, anunció que se realizarán homenajes a jóvenes que se han destacado en distintas ciudades y a nivel nacional, con el objetivo de ofrecer una agenda inclusiva para toda la familia.

“Como parte de las principales propuestas, se llevará a cabo una nueva edición del tradicional Festival de la Amistad y el Fogón de la Amistad, previsto para el 30 de julio a las 20:30. No obstante, la actividad comenzará desde las 15:00 con la participación de diferentes grupos artísticos”, agregó.