Asociación de Enfermería, “vigilante” ante promesas del Gobierno

Hoy, representantes de la APE y del sector sindical del Instituto de Previsión Social (IPS) que se movilizaron este miércoles en Asunción mantuvieron reuniones con autoridades del Ministerio de Salud y de la previsional para presentar sus reclamos laborales.

Al respecto, Mirna Gallardo, presidenta de la APE, confirmó que se reunieron con la ministra de Salud, María Teresa Barán, el presidente del IPS, Isaías Fretes y con la viceministra de capital del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Andrea Picaso.

De momento la promesa es de 215 rubros para la “desprecarización” en el IPS, al igual que la nivelación salarial del personal de enfermería: de G. 3.003.000 a G. 4.320.000.

Asimismo, confirmó que el aumento se dará a través de un concurso y los recursos están previstos en el anteproyecto de presupuesto.

Lea más: Enfermeros se movilizan en Asunción: esto es lo que exigen

Asociación “vigilante” al cumplimiento

Por otra parte, a nivel del Ministerio de Salud para se espera un estudio la próxima semana de 7.000 cargos también para la desprecarización del sector.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Tiene fuente de financiamiento; hay una gran probabilidad de que sea aprobado por el equipo económico”, citó Gallardo.

Asimismo, remarcó que el gremio espera la desprecarización en IPS, Salud y también la nivelación salarial ya este año con un tiempo límite hasta noviembre, ya que en diciembre “prácticamente ya no se hacen movimientos de planilla”.

“Hasta que no se concrete no estamos satisfechos; estamos vigilantes. Vamos a aguardar el resultado del estudio económico; tenemos una mesa abierta y vamos a seguir vigilantes de que se cumplan los procesos que hoy asumieron”, concluyó.

Lea más: Colapso del IPS: ¿Por qué renuncian sus médicos y enfermeras?