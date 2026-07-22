Nacionales
22 de julio de 2026 a la - 09:17

Enfermeros se movilizan en Asunción: esto es lo que exigen

Mujeres y hombres con capas de lluvia sostienen pancartas en una manifestación, destacando un cartel que dice 'Primer empleo para profesionales desempleados'.
Gremios de enfermería se manifestaron frente al Ministerio de Salud Pública para exigir derechos laborales en medio de la lluvia.Gustavo Machado

Gremios de enfermería se manifiestan frente al Ministerio de Salud para exigir nombramientos, desprecarización laboral, nivelación salarial y mejores condiciones para el sistema público.

Por ABC Color

Pese a la llovizna registrada en las primeras horas de este miércoles, gremios de enfermeros se manifiestan frente a la sede central del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS) para exigir varias reivindicaciones.

La movilización incluirá, además, marchas frente al Instituto de Previsión Social (IPS) y al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

“Enfermería no retrocede, nosotros no le tenemos luego miedo a nada”, declaró Luz Leguizamón, representante de los enfermeros. A pesar de las condiciones climáticas, delegaciones de enfermeros provenientes de diferentes departamentos llegaron hasta Asunción para sumarse a la protesta.

La dirigente señaló que la movilización responde a reclamos históricos del sector. “Una vez más salimos en las calles por las justas reivindicaciones para el estamento enfermero y también auxilio a la salud pública”, expresó.

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Manifestantes bajo la lluvia, algunos con impermeables y paraguas, sosteniendo un cartel que dice 'Insumos & Medicamentos para todos los servicios'.
Gremios de enfermería protestaron por la desprecarización laboral y mejoras en el sistema sanitario frente al Ministerio de Salud.

Exigen nombramientos y nivelación salarial

Entre las principales reivindicaciones figura el nombramiento de aproximadamente 7.000 trabajadores contratados que ya concursaron para acceder a cargos permanentes, además de la nivelación salarial y la provisión continua de insumos para los hospitales del MSPBS y del IPS.

Leguizamón explicó que el Ministerio de Salud ya realizó el pedido correspondiente de nombramiento de los contratados y sostuvo que ahora corresponde al MEF concretar el proceso.

Grupo de manifestantes bajo la lluvia, con impermeables, sosteniendo pancartas y banderas frente al Ministerio de Salud.
Gremios de enfermería protestan por mejores condiciones laborales y reajustes salariales en la mañana del 22 de julio.

Denuncian desabastecimiento de insumos en hospitales

La representante del sector también cuestionó la situación que atraviesan los establecimientos de salud debido al desabastecimiento de insumos.

Según indicó, en muchos casos los propios profesionales deben recurrir a recursos personales para adquirir materiales básicos y garantizar la atención a los pacientes.

Mujer de cabello canoso con gafas y abrigo transparente sostiene un cartel sobre desempleo, rodeada de manifestantes bajo paraguas.
Manifestantes exigen reajustes salariales y condiciones laborales justas frente al Ministerio de Salud.

Movilización continuará en el microcentro de Asunción

Además de la concentración frente a la sede del Ministerio de Salud, los gremios tienen previsto marchar en el microcentro capitalino.

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Mujer con abrigo blanco sostiene bandera paraguaya y sonríe; otras con carteles y paraguas en un ambiente urbano lluvioso.
Un grupo de enfermeras se moviliza frente al Ministerio de Salud Pública demandando condiciones laborales dignas.

El recorrido incluye una protesta frente a la Caja Central del IPS y culminará frente al Ministerio de Economía, donde insistirán en el cumplimiento de los compromisos relacionados con los nombramientos y las reivindicaciones salariales del sector.