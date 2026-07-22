Defensa Animal confirma intervención tras fatal carrera de caballos

Tras el trágico fallecimiento de un niño en una carrera de caballos en Cecilio Báez, departamento de Caaguazú, el titular de la Dirección Nacional de Defensa, Salud y Bienestar Animal, Héctor Luis Rubin, confirmó que la institución ya coordina acciones con la Fiscalía.

Si bien la mencionada dirección no puede intervenir por el deceso del menor en sí, Rubin igual lamentó el hecho, extendió sus pésames y calificó el hecho como “terrible”.

Por el caso, el objetivo de la Dirección Nacional es intervenir para verificar el estado de salud, el bienestar y la situación legal de los equinos involucrados en este lamentable suceso. También apuntó que los propietarios, al igual que otras personas involucradas, se exponen a sanciones administrativas.

El funcionario también reiteró que a nivel institucional existe un rechazo absoluto al uso de animales para el entretenimiento humano y como ejemplo citó la oposición a la utilización de toros en la fiesta de torín.

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“Mafias organizadas”

Por otra parte, el director inclusive alertó sobre la existencia de “mafias organizadas” que funcionan para las riñas de gallos y carreras ilegales.

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Al respecto mencionó que cuando se prepara una intervención, generalmente “se trasladan” a otros lugares y también se dificulta la obtención de testimonios por miedo por parte de los testigos.

“No considero que la diversión de los humanos tenga que ser la tortura de un animalito; por ejemplo nosotros nos opusimos a declarar como interés el tema del torín. Somos partidarios de la fiesta, pero no la utilización de los toros en actos que te dicen los que no son veterinarios que no sufren. La ley te dice siempre que no sufran daño, pero, ¿quién te asegura que en las condiciones no sufren? Son seres sintientes“, reiteró.

Finalmente, Rubin hizo un llamado a cambiar como sociedad y dejar atrás “malas costumbres” que hoy chocan con la legislación vigente, ya que también las tradiciones deben adaptarse a nuevos estándares de protección animal.

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