Asunción: declaran patrimonio natural a un centenario tarumá del Parque Caballero

Un centenario ejemplar de árbol tarumá del emblemático Parque Caballero será declarado patrimonio natural de la ciudad de Asunción y “preservado por su extraordinario valor histórico, ambiental, paisajístico y turístico”, informó este jueves la Municipalidad de la capital.

La decisión fue anunciada luego de que funcionarios de la Dirección de Gestión Ambiental de la Comuna asuncena y del Ministerio de Obras Públicas realizaran una evaluación fitosanitaria del arbolado del Parque Caballero, uno de los mayores espacios verdes que quedan en Asunción.

El ejemplar en cuestión tiene un diámetro superior a los cinco metros y superaría los cien años de antigüedad, según manifestó el director de Gestión Ambiental de la Municipalidad, Máximo Barreto, citado en un comunicado de la Comuna.

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“Queremos conservar este árbol por todo lo que representa para el Parque Caballero y convertirlo en un verdadero patrimonio natural y atractivo turístico para la ciudad”, dijo Barreto.

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Conservación de árboles en el Parque Caballero

La Municipalidad de Asunción informó que planea instalar un “cercado protector” alrededor del tarumá y colocar un cartel informativo sobre el ejemplar.

Según el comunicado municipal, el árbol presenta indicios de que fue “objeto de un intento de quema” en el pasado y añade que se someterá al ejemplar a “tratamientos de sanitación para favorecer su recuperación y prolongar su vida”.

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La inspección en el Parque Caballero arrojó como resultado que la mayoría de los árboles en ese predio pueden ser conservados “mediante podas sanitarias y la aplicación de productos fitosanitarios”, aunque cinco ejemplares fueron declarados “en estado irreversible” y serán removidos por representar un peligro para los visitantes del parque.