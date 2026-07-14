Iniciaron las obras del Parque Caballero: conozca el plan de más de US$ 100 millones para revitalizar el centro

El Ministerio de Obras y Comunicaciones (MOPC) informó que ya se iniciaron los primeros trabajos de la revitalización del Parque General Bernardino Caballero, emblemático espacio asunceno. Las intervenciones puntuales avanzan en el Paseo de las Palmeras, la futura zona de juegos y el acceso Andrés Barbero, previéndose su habilitación progresiva desde agosto de 2026.

Estos trabajos avanzan como parte del “Proyecto de Resiliencia Urbana de la Franja Costera de Asunción”, impulsado por la institución, financiada con un préstamo de hasta US$ 105 millones otorgado por el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), del Banco Mundial, empréstito aprobado en el 2023, pero que recién está en ejecución de las primeras obras.

En el caso del Parque Caballero, según la institución, comenzó la ejecución del Frente I, que constituye el primer hito de la Fase 1 de la transformación integral del parque.

El objetivo principal de estas acciones es devolverle protagonismo a uno de los espacios públicos de mayor valor histórico, patrimonial, cultural y ambiental de Asunción. En esta primera etapa se prioriza la intervención de sectores emblemáticos y de alta afluencia de visitantes.

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Las mejoras previstas en el parque Caballero

Una de las principales mejoras previstas será la puesta en valor del Paseo de las Palmeras, donde se renovarán los pavimentos, la iluminación, el mobiliario urbano y el paisajismo. A esto se sumará la construcción de una nueva zona de juegos, equipada con elementos modernos, inclusivos, seguros y accesibles para niños y familias, integrando elementos existentes al nuevo diseño.

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También serán restaurados y mejorados el Pórtico y el Acceso Andrés Barbero, con el propósito de facilitar la circulación peatonal, reforzar la accesibilidad y renovar la imagen urbana de uno de los principales ingresos al parque.

Patrimonio, naturaleza y encuentro ciudadano

La transformación del Parque Caballero no se limitará a la infraestructura. El plan contempla la protección y conservación de los elementos patrimoniales, procurando que cada intervención respete el valor histórico del lugar.

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Asimismo, se incorporarán mejoras paisajísticas e infraestructura verde orientadas a elevar la calidad ambiental, ofrecer mayor confort urbano a los visitantes y fortalecer la resiliencia del parque.

La intervención también permitirá poner en valor el patrimonio histórico, arquitectónico y paisajístico, fortalecer la infraestructura verde y reactivar el Parque General Bernardino Caballero como uno de los principales espacios públicos de Asunción.

Primeros espacios se habilitarán este año

La estrategia incluye la ejecución de los trabajos por frentes, lo que permitirá habilitar gradualmente los sectores terminados para el disfrute de la ciudadanía, sin necesidad de esperar la finalización de la totalidad de las obras.

Según el cronograma previsto, el Paseo de las Palmeras y la nueva zona de juegos serán habilitados en agosto de 2026, mientras que la apertura del renovado Pórtico y acceso Andrés Barbero está prevista para septiembre del mismo año.

Todo esto corresponde al llamado MOPC N.º 50/2025 para el diseño ejecutivo de las fases 1 y 2, la construcción de la Fase 1 y la gestión de operación y mantenimiento del Parque Bernardino Caballero, identificado con el ID 469.504.

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Los trabajos están a cargo de Tecnoedil S.A. Constructora mediante el Contrato MOPC N.º 395/2025, por un monto de G. 61.025 millones financiado por el Banco Mundial.

Las obras que deben ejecutarse con el plan de US$ 100 millones

Una de las obras que ya está concluyendo en el marco del Proyecto de Resiliencia Urbana en la Franja Costera es el soterramiento de la línea de alta tensión, que era la única obra en ejecución y está a cargo del Consorcio Tocsa-Tecnoedil y con financiamiento del Banco Mundial por G. 67.091 millones.

Para la implementación del programa, el Poder Ejecutivo promulgó en noviembre de 2023 la Ley Nº 7201/23, que aprobó el financiamiento.

El plan busca fortalecer la infraestructura y mejorar la sostenibilidad del área central y costera de Asunción, a través de cuatro ejes principales: la revitalización del Banco San Miguel, la recuperación y ampliación del Parque Caballero, la puesta en valor del centro histórico de la capital y viviendas con la creación de un distrito eco-inclusivo, cuyo avance aún se encuentra pendiente.

En relación con las obras previstas para el Parque Caballero y el Centro Histórico, el MOPC informó que las empresas responsables ya cuentan con contratos firmados para la ejecución de la Fase 1.

Según lo último que informó, avanzan en el diseño final y en la elaboración del proyecto ejecutivo de las infraestructuras, cuya aprobación se trabaja en conjunto con la Municipalidad de Asunción y la Secretaría Nacional de Cultura.

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Conflicto con vecinos que denuncian intensión de talar árboles

La contratación del diseño ejecutivo y la construcción de obras de la Fase 1 del Centro Histórico de Asunción fue adjudicada al Consorcio Palma, integrado por la Compañía de Construcciones Civiles S.A. y la empresa TECO S.R.L., por G. 40.505 millones.

Justamente, en el marco de este contrato, se está ejecutando los trabajos de revitalización de la Plaza Uruguaya, donde según los vecinos se prevé la tala de 37 árboles en el espacio verde de la capital, lo que movilizó hoy a las autoridades del MOPC que acudieron hasta el sitio hoy para brindar explicaciones. Cuando las mismas aseguraron que comunicaron a los vecinos de la intervención, los vecinos los desmintieron.

En lo que respecta a las viviendas y la infraestructura del denominado “Distrito Eco-Inclusivo”, se prevé lanzar el llamado a licitación este mes.

El proyecto tiene como eje la sostenibilidad ambiental, la inclusión social y la integración urbana, promoviendo soluciones habitacionales eficientes y espacios públicos de calidad.

En cuanto al componente correspondiente a la Reserva del Banco San Miguel, se informó que el llamado a licitación se encuentra en proceso de elaboración, en coordinación con las instituciones y entidades rectoras. El objetivo es fortalecer la conservación del área, proteger su biodiversidad y promover un manejo ambiental sostenible.