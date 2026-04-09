Nacionales
09 de abril de 2026 - 07:52

Parque Caballero, abandonado y convertido en foco de inseguridad en Asunción

Estanque oscuro rodeado de vegetación descuidada y basura, sin personas visibles en un ambiente de abandono total.
La histórica piscina con vegetación descuidada y basura, lo que refleja un ambiente de abandono total en el Parque Caballero.

El Parque Caballero de Asunción se encuentra en estado de abandono por parte de las autoridades municipales y del Gobierno. En este espacio histórico se acumula basura, no hay iluminación y se evidencia la ausencia de medidas de seguridad, lo que lo convierte en un punto crítico de inseguridad en la Capital.

Por ABC Color

El Parque Caballero se encuentra actualmente en un estado de abandono total por parte de la Municipalidad de Asunción y del Gobierno encabezado por Santiago Peña.

Esta situación ha convertido al histórico lugar en un foco de inseguridad, propicio para la instalación de vertederos clandestinos y la presencia de personas vinculadas al consumo de drogas o actividades ilícitas.

Parque Caballero desierto, con gran cantidad de basura acumulada en el suelo, rodeado de árboles y una pared blanca al fondo.
Gran cantidad de basura acumulada en el predio del abandonado Parque Caballero.

Un recorrido realizado este jueves por ABC TV evidenció el grave deterioro del espacio. Varias zonas han sido transformadas en basurales, con residuos esparcidos a lo largo de todo el parque.

Incluso, la histórica piscina —que en su momento fue un importante espacio de recreación para la ciudadanía— hoy se encuentra completamente repleta de desechos.

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Poste de luz de madera rodeado de densa vegetación en un parque abandonado, con cielo claro al fondo.
Poste de luz sin siquiera un faro en el abandonado Parque Caballero.

Falta de iluminación agrava la inseguridad

La situación se ve agravada por la falta de iluminación. Numerosos postes de luz carecen de focos o faros, por lo que varios sectores del parque se encuentran a oscuras durante la noche, lo que incrementa la percepción y el riesgo de inseguridad.

Poste de electricidad cubierto de cables, rodeado de vegetación, refleja el estado de abandono del Parque Caballero.
Poste de electricidad con una cámara particular, en inmediaciones del Parque Caballero.

En enero del año pasado, el entonces intendente intervenido, Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-HC), anunció la instalación de 40 cámaras de seguridad en el parque. Sin embargo, hasta la fecha, dicha promesa no se ha cumplido.

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Un camino curvado rodeado de vegetación densa en un parque en estado de abandono, sin personas visibles.
Un camino rodeado de vegetación densa y sin cuidado en el Parque Caballero, en estado de abandono.

Actualmente, las únicas cámaras existentes en la zona han sido colocadas por particulares.