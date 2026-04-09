Parque Caballero, abandonado y convertido en foco de inseguridad en Asunción

El Parque Caballero se encuentra actualmente en un estado de abandono total por parte de la Municipalidad de Asunción y del Gobierno encabezado por Santiago Peña.

Esta situación ha convertido al histórico lugar en un foco de inseguridad, propicio para la instalación de vertederos clandestinos y la presencia de personas vinculadas al consumo de drogas o actividades ilícitas.

Un recorrido realizado este jueves por ABC TV evidenció el grave deterioro del espacio. Varias zonas han sido transformadas en basurales, con residuos esparcidos a lo largo de todo el parque.

Incluso, la histórica piscina —que en su momento fue un importante espacio de recreación para la ciudadanía— hoy se encuentra completamente repleta de desechos.

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Falta de iluminación agrava la inseguridad

La situación se ve agravada por la falta de iluminación. Numerosos postes de luz carecen de focos o faros, por lo que varios sectores del parque se encuentran a oscuras durante la noche, lo que incrementa la percepción y el riesgo de inseguridad.

En enero del año pasado, el entonces intendente intervenido, Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-HC), anunció la instalación de 40 cámaras de seguridad en el parque. Sin embargo, hasta la fecha, dicha promesa no se ha cumplido.

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Actualmente, las únicas cámaras existentes en la zona han sido colocadas por particulares.