FIUNA impulsa una plataforma que podría anticipar las inundaciones en Asunción

Según el equipo encargado del proyecto, los avances fueron presentados en el Encontro Regional de Matemática Aplicada e Computacional (ERMAC 2026) en Brasil, uno de los principales encuentros científicos de matemática aplicada y computacional de Sudamérica.

Cada vez que una lluvia intensa sorprende a Asunción, las inundaciones repentinas generan pérdidas materiales, afectan la movilidad y ponen en riesgo la vida de cientos de personas, detallan.

Ante esta situación, investigadores y estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Asunción (FIUNA) desarrollan una plataforma inteligente que busca anticipar estos eventos entre 30 minutos y dos horas antes de que ocurran, ofreciendo información clave para la toma de decisiones de las autoridades y de la ciudadanía.

El objetivo del proyecto es transformar datos en información útil para actuar antes de que una inundación ocurra. Para ello, se integran mediciones de lluvia, información satelital, sensores instalados en la cuenca del arroyo Mburicaó y reportes enviados por la propia ciudadanía mediante una plataforma colaborativa.

Lea más: El Niño: ¿En qué consiste y cómo impactaría este fenómeno climático en Paraguay?

Asunción y una “combinación” de factores

Al respecto, el Dr. Diego Stalder, docente investigador de la Facultad de la Ingeniería UNA, explicó que la iniciativa forma parte del proyecto iFAST (Intelligent Flood Alert Surveillance Tools liderado por investigadores del Brasil, Dr. Leonardo Santos) y fue presentada en ERMAC 2026, realizado en el Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (INPE), en São José dos Campos (Brasil), donde se reunió a especialistas de distintos países de la región.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“La propuesta no solo busca emitir alertas tempranas. También pretende generar información que permita planificar intervenciones urbanas, identificar puntos críticos, optimizar la limpieza de canales y sumideros, mejorar el diseño del sistema de desagüe pluvial y aportar evidencia técnica para futuras decisiones de planificación urbana”, detalló Stalder.

Según el experto, Asunción enfrenta una combinación de factores que agravan las inundaciones: el crecimiento urbano acelerado, la impermeabilización del suelo, la ocupación de zonas vulnerables, la acumulación de residuos en los cauces y una infraestructura insuficiente. Actualmente, apenas cerca del 20 % de la ciudad cuenta con cobertura de desagüe pluvial.

Asimismo, forman parte de la iniciativa, el Dr. Andrés Wehrle, la estudiante de doctorado MSc. Jazmín Ojeda, las estudiantes de Ingeniería Mecatrónica Victoria Paredes, Evelyn Paredes y Venus Ayala, quienes desarrollaron un sistema de monitoreo y visualización de inundaciones basado en ciencia ciudadana, trabajo que recibió una Mención al Mejor Póster del ERMAC 2026, otorgada por el comité científico del evento. Además de los estudiantes de grado Mathias Aguilar, Héctor Velázquez, Juan Cardozo.

Lea más: El Niño: SEN pide consciencia para evitar tirar basura a los raudales

Herramienta pensada para la ciudad

Actualmente, el sistema se encuentra en una etapa de piloto avanzado. La plataforma ya dispone de estaciones de monitoreo, tableros públicos con datos en tiempo real y modelos de inteligencia artificial en proceso de validación durante la temporada de lluvias. El siguiente paso será evaluar su funcionamiento en condiciones reales y avanzar en su implementación junto con instituciones responsables de la gestión del riesgo.

Esta información se combina con modelos de inteligencia artificial capaces de realizar predicciones incluso en contextos donde existen pocos datos históricos disponibles, una de las principales limitaciones para el estudio de inundaciones urbanas en Paraguay.

Los investigadores también proyectan el desarrollo de una aplicación móvil que permita recibir alertas directamente en los teléfonos celulares y facilitar el envío de reportes por parte de la ciudadanía sobre inundaciones desde sus barrios, generando información georreferenciada que complementa los sensores instalados y permite identificar situaciones que, de otro modo, pasarían inadvertidas.

El proyecto busca demostrar que la investigación científica desarrollada en Paraguay puede convertirse en una herramienta concreta para mejorar la calidad de vida de la población.

La visión del equipo es construir una infraestructura digital abierta, basada en datos, inteligencia artificial y participación ciudadana, que fortalezca la capacidad de respuesta frente a eventos extremos y contribuya a una Asunción más resiliente ante las inundaciones.

Finalmente, en Paraguay, el proyecto es liderado por la FIUNA con financiamiento del FIUNA Research Grant, el departamento de recursos Hídricos (Dr. Andres Werhle), Becas y cuenta con la colaboración de investigadores y el Ing. Federico Morán de la Universidad Católica “Nuestra Señora de la Asunción” quien cursa la maestría en Ciencias de la Inteligencia Artificial en la Fiuna.

En una siguiente etapa se prevé trabajar con instituciones públicas vinculadas a la gestión del riesgo, entre ellas la Municipalidad de Asunción y organismos responsables del monitoreo meteorológico y la respuesta ante emergencias.

Lea más: Cómo están los ríos antes de la posible llegada de El Niño