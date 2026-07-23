Intendente interino de Santa Rosa del Aguaray busca reducir la cantidad de funcionarios y transparenta ingresos municipales

Santa Rosa del Aguaray, con una población cercana a los 49.000 habitantes, es uno de los distritos con mayor desarrollo económico del departamento de San Pedro. Cuenta con una importante actividad comercial, hotelera, turística, entidades bancarias, financieras y universidades públicas y privadas. Sin embargo, continúa enfrentando serias deficiencias en infraestructura, principalmente vial, además de atravesar una marcada crisis política.

La actual administración interina es consecuencia de las internas coloradas y de la renuncia de la intendenta Silvia Trubger para buscar su reelección en los comicios municipales de octubre. Aunque Trubger, referente del sector cartista ligado al gobernador Freddy D’Ecclesiis, venció en las internas a Pedro Cabañas, posteriormente dejó el cargo para dedicarse a la campaña electoral. En la elección del intendente interino, Cabañas —también cartista, pero políticamente del equipo del ministro de Agricultura, Carlos Giménez— obtuvo el respaldo de concejales colorados y liberales para completar el mandato.

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La relación entre el intendente interino y Silvia Trubger está marcada por profundas diferencias políticas. Mientras la exintendenta concentra sus esfuerzos en la campaña por la reelección, Cabañas asegura que prioriza la reorganización administrativa, la reducción del gasto en personal y mejoras en la Terminal de Ómnibus, en medio de un escenario de fuertes tensiones dentro del propio Partido Colorado.

Pedro Cabañas sostiene que la Municipalidad tiene un exceso de funcionarios y que su administración buscará disminuir gradualmente la plantilla, respetando los derechos laborales. Indicó que recibió la institución con 104 empleados y que pretende reducir el número a unos 80 durante los cuatro meses de gestión interina, convencido de que con 70 funcionarios la comuna puede funcionar normalmente.

La masa salarial municipal asciende aproximadamente a G. 300 millones por mes. Según explicó, los salarios oscilan entre G. 700.000 y G. 8 millones, mientras que algunos funcionarios se encuentran comisionados en instituciones como el Ministerio de Salud Pública. El jefe comunal percibe una remuneración cercana a G. 29 millones mensuales, mientras que los doce concejales reciben alrededor de G. 7 millones cada uno.

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Como medida de transparencia y acceso a la información pública, la Municipalidad implementó un sistema que exhibe en una pantalla la recaudación diaria en tiempo real. Además, el mecanismo presenta resúmenes semanales, mensuales y anuales de los ingresos, con el objetivo de mantener informada a la ciudadanía sobre el movimiento financiero de la institución.

Cabañas anunció además que mensualmente se publicarán los gastos y pagos realizados por la Municipalidad, con la intención de entregar una administración ordenada y ajustada a las exigencias de la Ley de Acceso a la Información Pública. “Instalamos una pantalla donde se muestran los ingresos diarios en tiempo real y también los resúmenes semanales, mensuales y anuales. Cada mes informaremos igualmente los gastos y pagos efectuados”, explicó.

El intendente interino reconoce que enfrenta presiones para mantener a determinados funcionarios y afirma ser objeto de persecución política. Señaló que incluso el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades) intervino el complejo turístico Laguna Blanca, de su propiedad, situación que considera una medida de presión para forzarlo a alinearse políticamente. No obstante, aseguró que permanecerá al margen de la campaña electoral y concentrará su gestión en la administración municipal hasta la conclusión de su mandato.