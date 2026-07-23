Tras devastador ataque, Colonia Naranjito se une para reconstruir puesto policial

La comunidad de Colonia Naranijto, distrito de Ybyrarobaná, departamento de Canindeyú, sale aún de su estupor por la violencia del ataque al Puesto Policial N° 4, registrado el martes pasado, durante el cual fueron asesinados dos agentes policiales y un civil.

El comerciante César Acosta, quien vive a 300 metros de la comisaría, recuerda que escuchó ruidos de disparos y salió hasta la vereda de su casa para ver de que se trataba, sin imaginar la magnitud de lo que ocurría.

Lea más: Autopsia revela brutal ejecución de los dos policías en Canindeyú

“Empezó a las 22:45, yo escuché unos ruidos, pero no entendí bien que pasaba. Salí al frente de mi casa para ver que ocurría y ahí escuché disparos y ya no tuve coraje para seguir. Luego ya se veía el fuego, entonces me di cuenta de que era algo grande y volví a mi casa. Sinceramente yo no sabía que hacer, solo salí nuevamente cuando escuché la patrullera”, relató Acosta, tras comentar que agentes de la comisaría de Santo Domingo acudieron rápidamente al lugar.

“Este tipo de cosas solo veíamos en películas”

“Estamos todos muy asustados; este tipo de cosas antes solo veíamos en las películas. Sentimos mucho por los que fallecieron, eran nuestros vecinos. Necesitamos presencia y respaldo policial urgente. Nosotros ya nos fuimos a limpiar el lugar y ahora vamos a trabajar para empezar la reconstrucción, vamos a reunirnos con la comisión para tratar de empezar a partir de mañana”, explicó el comerciante.

Acosta, quien reside hace 37 años en la zona, comentó que la precariedad del puesto policial siempre fue motivo de preocupación en la zona y por ese motivo, en distintas ocasiones se había solicitado a las autoridades una mayor atención a dicha dependencia policial.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Ante la falta de respuesta a sus reclamos, la comunidad decidió asumir el compromiso de llevar adelante la edificación de una sede más decente, para lo cual el vecino Jairo Frangaloso donó para el efecto parte de su propiedad, que linda con la primera sede.

Como consecuencia de la intervención ciudadana, el Puesto Policial N° 4 de Colonia Naranijto, distrito de Ybyrarobaná, departamento de Canindeyú, tenía dos locales, ambos afectados por el ataque.

La primera era una precaria construcción de madera que quedó reducida a escombros tras el ataque criminal del martes último.

La segunda es una edificación construida por los vecinos a “puro pulmón” en el inmueble donado, que estaba prácticamente lista para su inauguración cuando se produjo el mortal ataque.

Tras asalto y crimen en Colonia Naranjito, vecinos impulsaron mejoras

Acosta contó que la construcción de la nueva sede empezó en el año 2019 pero al año siguiente, la pandemia terminnó por ralentizar el progreso de la edificación.

“Nos cansamos de pedir y decimos hacer nosotros. Yo me involucré más cuando le mataron a mi suegro en un asalto en su despensa (2019)″ comentó Acosta, al recordar la trágica muerte de don Erdulfo Talavera Amarilla.

El mortal asalto al que se refirió el líder vecinal ocurrió el 25 de setiembre de 2019, minutos antes de las 19:00, cuando cuatro hombres irrumpieron en el comercio que funcionaba en la vivienda de don Erdulfo y su esposa, sobre el kilómetro 317 de la Ruta 10 “Las Residentas”.

Lea más: Cae por mortal asalto en Ybyrarobaná

Al ver a su esposa acorralada, Erdulfo Talavera Amarilla, de 76 años, intentó repeler a los delincuentes con un revólver calibre 38. Sin embargo, el dueño de casa fue derribado por los maleantes con un tiro en el pecho. Cuando la víctima cayó, el mismo criminal se acercó y le disparó en la cabeza.

Donaciones, torneos y rifas sostienen puesto policial de Colonia Naranjito

Conmovido por la tragedia familiar, Acosta impulsó las actividades desde la comisión vecinal para mejorar las condiciones de la comisaría local. Como primera medida, consiguieron una patrullera, pues la que tenían anteriormente era muy obsoleta y constantemente tenía averías.

“Empezamos a luchar para mejorar porque nos sentíamos inseguros. Hicimos torneo, rifas, nos invocluramos en la construcción, cada uno donaba lo que podía y pedimos ayuda también al gobernador de entonces, César Ramírez, quien donó materiales para la obra”, comentó.

“Entre todos de la comunidad pudimos techar, poner cerámica, pudimos aumentar también la comisaría les construimos cocina, comedor, baño. Empezamos rápido pero a causa de la pandemia no pudimos seguir con el mismo impulso, pero estaba por terminar, le faltaba pintura no más para poder inaugurar, pero los agentes ya la estaban usando”, comentó.

Lea más: Familiares de policías piden que zona de comisaría atacada sea de mayor resguardo para agentes

Tras lamentar la tragedia y también los destrozos a la obra edificada con tanto esfuerzo, la comisión vecinal liderada por Acosta se prepara para asistir, una vez más, a la dependencia policial de Colonia Naranjito.

“Nosotros ya nos fuimos a limpiar el lugar y ahora vamos a trabajar para reconstrucción, vamos a reunirnos con la comisión para tratar de empezar a partir de mañana”, explicó Acosta.