Un año de espera y ninguna obra: el templo Ñandejára Guasu continúa deteriorándose

Aunque en reiteradas oportunidades se anunció que los trabajos se iniciarían entre junio y julio de este año, el santuario permanece completamente cerrado y sin un solo indicio de que la restauración vaya a comenzar en el corto plazo.

La falta de avances genera indignación entre los pobladores y preocupación en la comunidad parroquial, que observa cómo el edificio continúa perdiendo parte de su estructura mientras las respuestas oficiales siguen demorándose.

El párroco de Piribebuy, presbítero Alcides Mendoza, lamentó que nuevamente no se hayan cumplido los plazos anunciados.

“Nos dijeron que en junio o julio empezarían los trabajos, pero hasta ahora no se hizo absolutamente nada y ya se está por terminar este mes. Lo único que nos informaron es que recién concluyó la licitación y que ahora se definirá la empresa que ejecutará la obra. Aún no hay novedad”, expresó.

El sacerdote señaló que existe una profunda preocupación porque el deterioro del templo avanza cada día. Explicó que una de las zonas laterales ya no puede ser utilizada debido al riesgo que representa su estructura, por lo que las celebraciones religiosas deben realizarse en el salón parroquial o al aire libre cuando el clima lo permite.

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La situación no solo afecta la vida religiosa de la comunidad, sino también la conservación de un edificio con más de 270 años de historia, considerado un símbolo de la identidad cultural de Piribebuy y del país. Cada mes de retraso incrementa el riesgo de que los daños sean aún mayores y que la futura restauración resulte más compleja y costosa.

Una inversión anunciada que sigue sin ejecutarse

En agosto de 2025, el templo fue entregado oficialmente al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y a la Secretaría Nacional de Cultura (SNC) para ejecutar su recuperación integral. Posteriormente, Itaipú Binacional anunció una inversión de G. 11.400 millones destinada a restaurar pisos, muros, techos, estructuras internas y otros componentes afectados por el paso del tiempo.

Sin embargo, a casi un año de aquella entrega y pese a la millonaria inversión anunciada, la restauración nunca se concretó. Los anuncios sobre el inicio de las obras quedaron solo en discursos y cronogramas incumplidos, mientras el edificio continúa esperando una intervención urgente.

Para los pobladores resulta difícil comprender cómo una obra considerada prioritaria para preservar uno de los principales monumentos históricos del Paraguay sigue atrapada en trámites administrativos. La comunidad sostiene que el patrimonio no puede seguir esperando indefinidamente mientras los procesos burocráticos avanzan con lentitud.

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Un patrimonio que no puede seguir esperando

El templo Dulce Nombre de Jesús, conocido popularmente como Ñandejára Guasu o Capilla Guasu, fue construido en 1753 por el cura párroco Gaspar de Medina en honor al Santo Cristo de los Milagros, hoy venerado como Ñandejára Guasu.

Además de su enorme valor religioso, el templo ocupa un lugar central en la historia nacional. Piribebuy fue una de las ciudades más importantes durante la Guerra de la Triple Alianza y el santuario constituye uno de los principales testimonios del legado colonial y cultural del departamento de Cordillera.

Mientras las autoridades continúan hablando de licitaciones, adjudicaciones y futuros trabajos, el edificio sigue deteriorándose. La comunidad reclama que las promesas se transformen finalmente en acciones concretas y que la restauración deje de ser un proyecto postergado.

Después de casi un año de espera, los fieles consideran que ya no hacen falta nuevos anuncios. Lo que esperan es el inicio efectivo de una obra que permita salvar un patrimonio histórico antes de que el deterioro avance de manera irreversible.

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