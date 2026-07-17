Gobernación y Fiscalía se desentienden de investigar millonarias obras paralizadas en Alto Paraguay

Las obras fueron ejecutadas durante la administración del exgobernador y actual diputado nacional José Domingo Adorno, actualmente reciclado en filas de Honor Colorado. El monto del dinero público utilizado se acerca a los G. 6.500 millones. Estas construcciones se encuentran inconclusas y abandonadas hace años.

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A pesar de que el propio gobernador Arturo Méndez, colorado cartista, afirmó que ya existe una denuncia ante las instancias judiciales, esto es totalmente falso, pues no existe ninguna carpeta fiscal que investigue estas irregularidades, en las que se utilizó dinero de los contribuyentes.

Obras abandonadas

Una de ellas y la principal en relación con el millonario monto utilizado, que orilla los G. 5.000 millones, hace referencia a la construcción del muelle atracadero en la localidad de Bahía Negra. Al asumir las nuevas autoridades pudieron constatar el abandono de la obra, por la cual, según una auditoría de la propia institución departamental, la empresa AR Consultores y Asociados, de Alfonso Rivas, encargada de los trabajos, ya había recibido más del 95% del monto total.

Posteriormente se logró avanzar un poco más en la construcción, incorporando trabajos de techado. Finalmente, la obra se abandonó por completo hace varios años, sin que hasta la fecha se haya logrado terminarla.

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De dispensario médico a almacén

Otra obra sin terminar y abandonada por la administración anterior de esta Gobernación es la que debía ser un dispensario médico en la comunidad indígena de María Elena, distrito de Fuerte Olimpo. Para este trabajo, la empresa AR Consultores y Asociados fue adjudicada por un monto de G. 690 millones.

Según las actuales autoridades, la mencionada empresa recibió el 75% de dicho monto, es decir, G. 521 millones, pero la ejecución de la obra apenas alcanzó el 53%. Los trabajos permanecen abandonados hace años.

Ante esta situación, los indígenas Tomarahos de la comunidad no tuvieron mejor alternativa que aprovechar la estructura existente, procediendo a techar el pequeño local y convertirlo en un almacén comunitario. Es decir, lo que debía ser un dispensario médico hoy funciona como una despensa.

La que debía convertirse en la futura iglesia San Roque González de Santa Cruz es otra de las construcciones a cargo de la Gobernación que que tampoco terminó. Los trabajos permanecen paralizados desde 2023. La obra se ubica en la localidad de Toro Pampa, distrito de Fuerte Olimpo.

Los trabajos se coordinaron con el Vicariato Apostólico del Chaco, institución que recibió de la administración anterior de la Gobernación más de G. 700 millones. Sin embargo, la obra permanece inconclusa y abandonada. En este sentido, tampoco existe algún comunicado de la institución religiosa que explique por qué no se avanzó en la terminación de la construcción.

Ministerio Público

Intentamos conocer la postura del Ministerio Público sobre la posibilidad de iniciar una investigación de oficio para determinar por qué fueron abandonadas estas obras, atendiendo la millonaria suma de dinero público utilizada en dichas construcciones y el fiscal adjunto de Alto Paraguay, César González, no respondió las llamadas ni los mensajes.

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Abrazo republicano

Las actuales autoridades departamentales, con su silencio y al no presentar denuncias sobre estas irregularidades, se convierten en cómplices, sin que les importe esclarecer el uso correcto del dinero público y, sobre todo, lograr que estas obras sean terminadas para cumplir con los fines para los cuales fueron proyectadas.

Si no realizaron estas denuncias al inicio del mandato, ahora, cuando restan apenas dos años para culminar el periodo y el escenario ya está marcado por la época electoral, mucho menos lo harán, pues es el momento del denominado abrazo republicano entre colorados.