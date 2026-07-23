Video: el emotivo mensaje de Nathalia, sobreviviente del trágico accidente de bus en Brasil

La paraguaya Nathalia Noemí Chávez Ríos, de 30 años, logró superar el momento más crítico de su recuperación y abandonó la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital San José, en Maravilha, estado de Santa Catarina, Brasil, donde permanecía internada desde el trágico accidente de ómnibus ocurrido el pasado 15 de julio.

Su evolución representa una de las noticias más alentadoras tras la tragedia que enlutó a varias familias paraguayas. La mujer continuará ahora su proceso de recuperación junto a sus seres queridos en Paraguay.

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Un video que emociona

El Hospital San José difundió este jueves un video en el que se observa a Nathalia sonriente, emocionada y acompañada de su hija, mientras agradece entre lágrimas al equipo médico que la atendió durante los días más difíciles.

“No tengo palabras, no tengo idioma para decir gracias por todo. Porque mediante ustedes estoy así como estoy. Hoy puedo ver a mi hija, a mi familia, a todos, y es gracias a todos ustedes, por el cuidado, por la paciencia, por ese afecto que nos dieron siempre. Muchísimas gracias, me va a faltar la vida para agradecerles”, expresó abrazando a su hija.

La grabación fue publicada por el propio centro asistencial, que calificó la recuperación de la paraguaya como “un verdadero milagro” y destacó la fortaleza que demostró durante su permanencia en terapia intensiva.

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“Ganaste, Nathalia”

En un emotivo mensaje, el Hospital San José recordó que la paciente libró una intensa batalla por su vida dentro de la UCI, donde, según señalaron, dejó una lección de resiliencia para todo el personal sanitario.

“Hoy, el 23 de julio, celebramos un verdadero milagro. Después de días de una lucha intensa y sin descanso en la UCI, Nathalia ha ganado la mayor de todas las batallas y se prepara para regresar a su querida patria, Paraguay”, señala parte de la publicación.

El centro asistencial añadió que la cama que deja vacía en terapia intensiva representa “la mayor fuente de orgullo” para todo el equipo médico que acompañó cada etapa de su recuperación.

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El accidente que conmocionó a Paraguay

La madrugada del 15 de julio, un ómnibus con matrícula paraguaya volcó y cayó a un barranco al costado de la ruta SC-492, entre las localidades de Maravilha y São Miguel da Boa Vista, en el estado brasileño de Santa Catarina.

El vehículo trasladaba a 67 pasajeros y regresaba desde Gramado, en Río Grande do Sul, con destino a Paraguay. Entre los ocupantes viajaban bailarinas de una academia de danza de Colonia Independencia, departamento de Guairá, además de familiares y acompañantes.

El siniestro dejó un saldo de tres personas fallecidas y decenas de heridos, varios de ellos con lesiones de gravedad.