Vuelco de bus paraguayo en Brasil: ¿ya repatriaron los cuerpos y cuándo regresarían los sobrevivientes?

Tres mujeres – una de ellas menor de edad – fallecieron y decenas de personas resultaron heridas cuando el bus en que regresaban a Paraguay volcó en horas de la madrugada de ayer en una ruta provincial del estado brasileño de Santa Catarina.

Las fallecidas – dos mujeres de 75 y 48 años y una niña de 8 – y los heridos fueron trasladados a hospitales en las ciudades de Maravilha y Chapecó, cercanas al sitio del accidente.

En comunicación con ABC Cardinal este jueves, Carlos Vera, director de Asuntos Consulares del Ministerio de Relaciones Exteriores paraguayo, brindó una actualización de la situación de los paraguayos que permanecen en Santa Catarina tras el accidente y cuándo podrían volver al país, y sobre la repatriación de los restos de las víctimas fatales.

Cuerpos de víctimas ya habrían regresado a Paraguay

Vera explicó que los cuerpos de las tres mujeres fallecidas ya han sido liberados y partieron hacia Paraguay anoche, alrededor de las 21:00, por lo que ya estarían de vuelta en territorio paraguayo.

Ocho pasajeros que sufrieron lesiones importantes – cuatro menores de edad y cuatro personas adultas – permanecen hospitalizadas en Brasil: dos de ellas en Chapecó y las demás en Maravilha. Al menos tres de esas personas sufrieron amputaciones.

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En cuanto al resto de los pasajeros, Vera explicó que 54 personas ya recibieron el alta médica y tienen capacidad para viajar. La empresa propietaria del bus accidentado, La Guaireña, puso a disposición de estas personas otro bus para su regreso al país.

Este bus partiría a las 8:00. Además, algunos familiares de los pasajeros están con ellos en Brasil y estos podrían regresar en sus vehículos particulares, indicó el representante de la Cancillería.

Los gastos médicos ocasionados por el accidente están siendo cubiertos por la empresa de transporte La Guaireña, agregó.

Paraguayos fueron a Brasil para un evento de danza

El accidente tuvo lugar poco después de la medianoche del miércoles, cuando el bus volcó y cayó a un barranco al costado de la ruta SC-492, entre las localidades de Maravilha y São Miguel da Boa Vista. El conductor del rodado manifestó a un medio brasileño que su vehículo tuvo fallas en sus frenos.

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El bus había partido horas antes de la ciudad de Gramado, estado de Matto Grosso del Sur. Los pasajeros eran en gran parte alumnas de una academia de danza de la ciudad de Colonia Independencia, del departamento paraguayo de Guairá - quienes habían participado de un evento de baile en Gramado –, y sus acompañantes.