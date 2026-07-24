Carayaó: denuncian que mal estado de caminos genera pérdidas y afecta Hambre Cero

Los productores de esta localidad de Caaguazú aseguran que cada lluvia convierte el tramo en prácticamente intransitable, ocasionando que camiones de carga y transporte de productos queden atascados en el barro, provocando importantes pérdidas económicas.

Los pobladores señalaron que la problemática también afecta a la Escuela Básica N° 7475 y Colegio Agrícola Mariano Díaz, donde estudian alrededor de 80 alumnos, ya que los vehículos encargados de transportar los insumos del almuerzo escolar del programa Hambre Cero tienen serias dificultades para ingresar a la institución.

El productor Juan Ovelar relató que, cada vez que un camión queda enterrado en el barro, los vecinos deben recurrir incluso a carretas tiradas por bueyes para intentar rescatar los vehículos y permitir que continúen su viaje.

Indicó además que la propia comunidad realiza constantes esfuerzos para mantener el camino en condiciones mínimas de circulación, ante la ausencia de intervención de las autoridades competentes.

Ovelar afirmó que en reiteradas ocasiones solicitaron asistencia a la Gobernación de Caaguazú, pero que todos los pedidos terminaron únicamente en promesas que nunca se concretaron.

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El productor pidió a las autoridades departamentales destinar maquinarias para ejecutar trabajos que permitan convertir el camino en un tramo de todo tiempo. El objetivo es evitar que cada lluvia deje aislada a la comunidad y afecte la producción, la actividad ganadera y el abastecimiento de la institución educativa.

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ABC intentó obtener la versión del jefe de Transporte de la Gobernación de Caaguazú, Hugo Godoy, mediante reiteradas llamadas telefónicas y mensajes de WhatsApp a su número celular 971, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta. En caso de desear brindar una explicación sobre la situación, este medio mantiene abierto el espacio para su versión.