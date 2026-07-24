Intendente interino de Santa Rosa del Aguaray denuncia persecución política y dice temer por su vida

Santa Rosa del Aguaray, con cerca de 49.000 habitantes, es uno de los distritos más desarrollados del departamento de San Pedro. Sin embargo, atraviesa actualmente una profunda crisis política.

El conflicto se agudizó tras las elecciones internas coloradas. La intendenta Silvia Trubger, del movimiento cartista y aliada del gobernador Freddy D’Ecclesiis, derrotó en las internas a Pedro Cabañas, referente del equipo del ministro de Agricultura, Carlos Giménez.

Posteriormente, Trubger renunció al cargo para dedicarse a su campaña de reelección, pero no logró que un concejal de su movimiento asumiera la Intendencia. Finalmente, Cabañas fue electo intendente interino con el respaldo de concejales colorados y liberales para completar el actual periodo.

Lea más: Intendente interino de Santa Rosa del Aguaray busca reducir la cantidad de funcionarios y transparenta ingresos municipales

Desde entonces, la relación entre ambos sectores políticos se ha deteriorado considerablemente. Cabañas sostiene que enfrenta presiones internas mientras impulsa medidas de reorganización administrativa, entre ellas la reducción de la cantidad de funcionarios de la Municipalidad y un mayor control sobre sus ingresos.

El jefe comunal también denunció que existe una fuerte presión para mantener a determinados funcionarios en sus cargos y aseguró que una intervención del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades) al complejo turístico Laguna Blanca, de su propiedad, forma parte de una campaña persecución política.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

No obstante, afirmó que permanece al margen de la campaña electoral y concentrado exclusivamente en la gestión municipal.

Cabañas solicitó la intervención de las autoridades nacionales para garantizar condiciones que le permitan concluir su mandato con tranquilidad. Dijo que su objetivo es finalizar la administración interina y posteriormente retomar sus actividades empresariales vinculadas al turismo.

“La política es un servicio y debe estar al servicio de la ciudadanía. Tiene que basarse en el respeto, la ética y los valores humanos”, expresó el intendente interino, al tiempo de manifestar su decepción con el actual escenario político.

“En San Pedro me siento decepcionado de la clase política; utilizan la política para la promoción personal”, afirmó. Agregó que la actividad política debería servir para resolver los problemas sociales y generar condiciones para el desarrollo del sector empresarial.

Durante sus declaraciones, el intendente lanzó duras críticas contra dirigentes políticos y aseguró ser víctima de persecución por no alinearse con determinados sectores. “Establecen una mafia: si estás conmigo, todo bien; si no estás conmigo, te persiguen. Soy víctima de la clase política”, sostuvo.

Cabañas aseguró además que recibe amenazas y que enfrenta intervenciones de carácter jurídico y administrativo, situación que calificó como una persecución sistemática. Anunció que llevará el caso ante las instancias correspondientes y aseguró que no permanecerá en silencio.

“Estoy amenazado, tengo intervenciones jurídicas y administrativas. Es una persecución. Voy a denunciar y no me voy a callar. Voy a morir parado”, manifestó.

El intendente responsabilizó públicamente a las autoridades si llegara a sufrir algún atentado. Asimismo, afirmó que las presiones provienen de dirigentes de su propio partido político.

“Todos saben que es mi propio partido el que me presiona y me persigue. La transparencia es lo que más molesta”, expresó.

Finalmente, Cabañas reiteró que su único interés es concluir su mandato en paz y continuar trabajando por el desarrollo del distrito. “Quiero mi tranquilidad, mi paz, trabajar y cooperar con la sociedad. Quiero terminar este periodo en libertad”, concluyó.

<b>Escenario electoral</b>

En medio de este clima de alta tensión política, Santa Rosa del Aguaray se encamina a las elecciones municipales de octubre.

La candidata colorada Silvia Trubger buscará la reelección, la Alianza opositora postula a Francisco Lezcano, Rossana Oviedo competirá como candidata independiente y Carlos Pesoa será el candidato del movimiento Mboriahu Memby.