La cuna de Mangoré vibró con una emotiva primera noche del Festival Internacional de Guitarra Agustín Barrios

En el auditorio “Agustín Pío Barrios” de la capital de Misiones, ciudad que vio nacer al insigne guitarrista Mangoré, se dio inicio a la primera edición del Festival Internacional de Guitarra Agustín Barrios, en una noche cargada de emoción, arte y profundo homenaje al legado del maestro paraguayo.

Este festival rinde homenaje al legado de Barrios, reuniendo a artistas nacionales e internacionales, amantes de la música, que se hicieron presentes para deleitar al público con las diferentes obras de Mangoré, además de composiciones de otros grandes músicos universales, en una velada que cautivó a los asistentes.

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La apertura del telón estuvo a cargo de Javier Acosta Giangreco, quien, además de ser uno de los artistas, fue uno de los creadores y organizadores del Festival Internacional de Guitarra Agustín Barrios (FIGAB). Con una impecable interpretación, dio inicio a una noche que quedará marcada en la memoria de los amantes de la guitarra.

El mismo interpretó una serie de obras musicales de Agustín Barrios, como Danza Paraguaya, Ha Che Valle y Julia Flor, entre otras. También ofreció composiciones de José Asunción Flores, como Nde Ratypykua, Nde Rendápe Aju e India, despertando la admiración y los prolongados aplausos del público.

Durante su actuación, en un momento especialmente emotivo, se presentó una caracterización en la que apareció Mangoré de gala, tal como se mostraba en sus presentaciones en los escenarios internacionales.

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En ese instante ofreció un monólogo de agradecimiento por mantener siempre vivas sus obras y difundirlas en diferentes espacios culturales, generando un ambiente de profunda emoción entre los presentes.

Dicha caracterización fue interpretada por el guitarrista sanjuanino Willian Pérez, quien desde hace años da vida a Mangoré en distintos escenarios del país y ha dedicado gran parte de su trayectoria al estudio y difusión de sus obras.

Para cerrar la noche, subió al escenario el guitarrista chileno José Antonio Escobar, quien con entusiasmo y gran sensibilidad interpretó una selección de obras de diversos compositores, además de piezas de Mangoré, conquistando al público con su magistral ejecución.

Las obras de Agustín Barrios interpretadas fueron Mazurka Appassionata y Cueca, esta última que es una danza popular de Chile. Asimismo, ofreció obras de Johann Sebastian Bach, entre ellas Preludio y Chacona.

El público presente vibró con cada interpretación artística del concierto central del Festival Internacional de Guitarra Agustín Barrios, en su primera edición, ovacionando de pie a los artistas y celebrando con orgullo este histórico acontecimiento en la ciudad que vio nacer al inmortal Mangoré.

Programa de la segunda jornada

El FIGAB continúa el día de mañana, sábado 25 de julio, donde se desarrollará una serie de actividades de manera paralela. Una de ellas es el recorrido turístico.

Consiste en una visita a los diferentes lugares históricos y culturales del departamento de Misiones, como el Museo Diocesano de Artes Jesuíticas de Santa María de Fe, así como el Museo Diocesano de San Ignacio y el MUVA. El recorrido arranca a las 08:00.

Mientras que en San Juan Bautista se estará desarrollando el Taller de Técnica y Mentoría, a cargo de Javier Acosta Giangreco, desde las 09:00, y desde las 12:00 habrá exposición de feriantes.

En horas de la tarde se desarrollará la masterclass con José Antonio Escobar. Ya en horas de la noche, el segundo día de conciertos arrancará a las 19:00 con Mbaraka Trío, grupo paraguayo, y a las 20:30 será el concierto de Ali Arango, artista de origen cubano, pero que actualmente reside en España, con lo que se cerrará la primera edición de este Festival Internacional de Guitarra Agustín Barrios en la capital de Misiones.