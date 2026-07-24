Rally de Cordillera: Caacupé ya cuenta con una amplia oferta hotelera para recibir a los visitantes

Caacupé, sede de la organización del evento, cuenta con una infraestructura turística consolidada que permite brindar una estadía cómoda y segura a visitantes nacionales e internacionales.

La ciudad ofrece alternativas de alojamiento para quienes asistirán al rally, ya sea por una noche o durante todo el fin de semana.

Lea más: En Cordillera: la combinación perfecta de rally, chipa y cocido

La directora de Turismo de la Gobernación de Cordillera, Graciela Acuña, expresó que existe una gran expectativa por la llegada de visitantes durante el Rally de Cordillera.

Señaló que tanto Caacupé como las demás ciudades involucradas en el evento están listas para recibir a los turistas y aficionados al automovilismo, y destacó que la oferta de hoteles, posadas y hospedajes se encuentra disponible para brindar una estadía cómoda a quienes lleguen para disfrutar de la competencia.

Además, invitó a los visitantes a aprovechar su permanencia para conocer los atractivos turísticos, culturales y gastronómicos del departamento.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Hoteles disponibles

Entre las opciones disponibles figuran los hospedajes Aloha (0971 884 982), Cordillera (0981 441 708), La Ponderosa (0987 159 589), Peregrino (0984 764 027), Don Jacinto (0981 701 677), Asunción (0984 519 007), Princesa (0972 626 807), Fermina (0973 243 648), Uruguayo (0981 415 937), Dimar (0972 156 473), Tereré (0982 562 936), Mirador (0993 611 110) y Bar Hotel Thais (0985 323 230).

La actividad oficial del Rally de Cordillera ya está en marcha en la ‘capital espiritual’ del Paraguay, donde funcionan la Dirección de la Prueba, la Secretaría, la Sala de Prensa y el Parque de Asistencia.

Este sábado comenzará la competencia con la primera etapa entre Caacupé y Eusebio Ayala, mientras que el domingo se disputará la jornada de cierre.

Se espera un importante movimiento de visitantes durante el fin de semana, por lo que los organizadores recomiendan realizar las reservas con anticipación para asegurar disponibilidad en los establecimientos de hospedaje.

Lea más: Vacaciones de invierno: Cordillera ofrece historia, naturaleza y gastronomía para disfrutar en familia