San Lorenzo: denuncian descarga irregular de escombros en una zanja

En el barrio Villa Industrial de San Lorenzo desde hace tiempo camiones de empresas constructoras descargan escombros de manera desordenada en una zanja ubicada sobre la calle Filadelfia.

Según explicó Alberto Quiñónez, los residuos forman una especie de “palangana” que impide el escurrimiento normal del agua.

Quiñónez señaló que presentó la denuncia ante la Municipalidad de San Lorenzo y que, tras el reclamo, funcionarios acudieron al lugar para retirar parte de los escombros. Sin embargo, sostuvo que la intervención terminó agravando la situación al dejar un hoyo aún mayor en el terreno.

“Para mí es preocupante lo que hacen. Las empresas vienen a descargar los escombros de forma desordenada, se forma un hueco en el medio y no se deja salida al agua para que pueda correr. Y eso, si se desborda, afectará mi muralla”, lamentó el vecino.

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Agregó que el terreno afectado se encuentra pegado a su vivienda y teme que, con una nueva lluvia intensa, el agua termine ingresando a su casa.

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El poblador exigió a la administración municipal adoptar medidas para corregir la situación y realizar un eventual relleno de manera técnica y ordenada, sin generar riesgos para las viviendas cercanas. Asimismo, pidió controlar la disposición de los escombros por parte de las constructoras..

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Quiñónez afirmó que la calle Filadelfia quedó convertida en una zanja debido a la erosión causada por las constantes lluvias y a la falta de intervención municipal. Indicó que el tramo afectado se encuentra a pocas cuadras de la calle San Isidro y de la Avda. Manuel Ortiz Guerrero.