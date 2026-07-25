Conforman el Consejo Departamental de Adultos Mayores de Ñeembucú

Según relataron, el Consejo Departamental de Adultos Mayores de Ñeembucú, una instancia que tendrá como principal objetivo impulsar políticas y acciones orientadas al envejecimiento activo, la defensa de los derechos humanos y la integración social de las personas de la tercera edad.

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La reunión se desarrolló en el salón del Centro Abierto Municipal de Pilar y contó con la presencia de la presidenta del Consejo de Adultos Mayores de Asunción (CAMA), Griselda Riveros; María Felipa Díaz, de Amnistía Internacional; y el párroco de la parroquia San José Artesano de Pilar, presbítero Luis Decoud Zarza.

También participaron la presidenta de la Asociación de Adultos Mayores de Pilar, Cristina Ozuna; la presidenta del ballet de adultos mayores Pilar Poty, Ignacia Cubilla; el presidente del ballet Abue Club Juan Pablo II, Celestino Landaida; la presidenta de la Pastoral del Adulto Mayor de Alberdi, Aurora Bernal; la exdiputada nacional Ludmila Riveros de Sánchez; y la arquitecta Silvana Troche.

Además asistieron integrantes de distintas organizaciones, entre ellos Aurelia Mascaro, Toribia Altamirano, Benito Brítez, Odilma Alarcón, Esther Duarte viuda de Fretes, Angélica Pedrozo, María Muñoz, Pánfila Ibarra, Ángela Martínez y Alba Montañés. El proceso fue acompañado por la secretaria de Educación de la Municipalidad de Pilar, Laura Santa Cruz.

Envejecimiento activo y defensa de los derechos

Durante el encuentro, Griselda Riveros destacó la importancia de la organización de las personas mayores para fortalecer la promoción del envejecimiento activo, la defensa de sus derechos y su plena integración en la sociedad.

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Posteriormente se procedió a la elección de la comisión directiva, que quedó integrada por Cristina Ozuna como presidenta; Ignacia Cubilla, vicepresidenta; Silvana Troche, secretaria; Aurora Bernal, tesorera; Pánfila Ibarra, vocal primera; Esther Duarte, vocal segunda; mientras que el presbítero Luis Decoud Zarza fue designado síndico.

Lucha contra el maltrato al adulto mayor

La presidenta electa, Cristina Ozuna, señaló que el principal desafío del nuevo consejo será extender las actividades a todos los distritos del departamento.

“Queremos impulsar una vida saludable y participativa mediante talleres físicos, artísticos y recreativos, como los que venimos desarrollando en nuestra asociación. Ahora buscamos ampliar ese trabajo y llegar a todos los distritos de Ñeembucú”, expresó.

Cristina Ozuna también afirmó que el consejo trabajará para prevenir y denunciar situaciones de maltrato, abuso financiero, descuido y abandono que afectan a muchas personas mayores.

“Vamos a luchar contra el maltrato en las instituciones públicas, el abuso financiero, el descuido y el abandono familiar, situaciones que lamentablemente seguimos escuchando que ocurren en nuestro medio”, manifestó.

Inclusión y edicación

Asimismo, destacó la necesidad de fortalecer la inclusión social de las personas mayores.

“Queremos fomentar la visibilidad de la tercera edad y evitar el aislamiento mediante una convivencia intergeneracional activa”, sostuvo.

Finalmente, anunció que continuarán promoviendo la capacitación y actualización permanente de los adultos mayores mediante el convenio vigente con la Universidad Nacional de Pilar (UNP) y la Municipalidad de Pilar.

“Desde el año pasado venimos brindando herramientas útiles y gratuitas, como alfabetización digital, manejo de celulares, informática y cursos de primeros auxilios, gracias al convenio con la UNP y la Municipalidad de Pilar. Nuestro propósito es que estas oportunidades lleguen a más personas mayores del departamento”, concluyó.