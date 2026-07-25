Solicitudes de residencia de extranjeros en Paraguay aumentaron más del 60 %

Según las cifras presentadas por la Dirección de Migraciones, en el primer semestre de este año fueron recibidos 33.243 solicitudes de residencia, mientras que en los primeros seis meses del año pasado la cifra fue de 20.567.

De las más de 33.000 solicitudes recibidas este año, unas 27.024 fueron pedidos de residencia temporal y 6.219 corresponden a solicitudes de radicación permanente.

Migraciones calificó como “sin precedentes” el incremento en el número de solicitudes y afirmó que está implementando contingencias para agilizar los trámites pertinentes, incluyendo la ampliación de los horarios de trabajo de sus funcionarios.

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Entre enero y marzo de este año, Migraciones concedió 14.275 residencias. De ese total, el 64 por ciento fue otorgado a ciudadanos brasileños, el 8,4 a argentinos, el 4,5 a alemanes y el 2,6 a españoles.