Asunción: esto dice el dueño de la discoteca céntrica que se incendió

Luego del mediodía de hoy se reportó un gran incendio en la zona céntrica de Asunción y el fuego se registró en la discoteca Nápoles, ubicada en Presidente Franco y 15 de Agosto de la capital.

Tras la intervención de los bomberos para controlar las llamas, el propietario del establecimiento, Héctor Vergara, apuntó que el fuego se habría originado cuando desconocidos ingresaron al lugar con fines de robo.

Asimismo, confirmó que el fuego consumió gran parte de la estructura en pocos minutos y este comenzó alrededor de las 13:00, ya que a esa hora aproximadamente recibió reportes de vecinos vieron a personas sobre el techo en un sector que colinda con una propiedad abandonada y habitada por “chespis”.

Por esto último, el encargado descartó la posibilidad de un cortocircuito y afirmó que tras una verificación en el lugar, se encontraron con que los compresores de los acondicionadores de aire ya estaban “preparados” para ser robados.

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“Chespis” buscan cobre

Por el caso, Vergara dijo que esta es la tercera o cuarta vez que el local sufre este tipo de robos, aunque esta vez derivó en un perjuicio mayor y a su criterio, está en un “99.9% convencido” de que el hecho fue producto de “chespis” que buscaban robar cobre.

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Finalmente, el hombre enfatizó que el local cuenta con todas las habilitaciones legales y sistemas de prevención, aunque el área donde inició el fuego no estaba bajo esa misma medida de seguridad.

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