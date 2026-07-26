Policiales
26 de julio de 2026 a la - 15:20

Asunción: esto dice el dueño de la discoteca céntrica que se incendió

Grupo de bomberos en indumentaria especializada, manipulando mangueras, junto a civiles preocupados frente a la discoteca Nápoles.
Bomberos combaten un incendio en la discoteca Nápoles en el centro de Asunción, mientras civiles observan la intervención.

El propietario de la discoteca Nápoles de Asunción -que sufrió un incendio este domingo-, Héctor Vergara, detalló que en un “99.9% se encuentra ”convencido" de que el fuego fue provocado por ”chespis". Otro punto que aseguró el comerciante es que el local cuenta con todas las habilitaciones correspondientes.

Por ABC Color

Luego del mediodía de hoy se reportó un gran incendio en la zona céntrica de Asunción y el fuego se registró en la discoteca Nápoles, ubicada en Presidente Franco y 15 de Agosto de la capital.

Tras la intervención de los bomberos para controlar las llamas, el propietario del establecimiento, Héctor Vergara, apuntó que el fuego se habría originado cuando desconocidos ingresaron al lugar con fines de robo.

Asimismo, confirmó que el fuego consumió gran parte de la estructura en pocos minutos y este comenzó alrededor de las 13:00, ya que a esa hora aproximadamente recibió reportes de vecinos vieron a personas sobre el techo en un sector que colinda con una propiedad abandonada y habitada por “chespis”.

Bomberos en uniformes y cascos, gestionan mangueras y equipos en la calle, mientras espectadores observan la situación desde lejos.
Bomberos trabajan en la extinción de un incendio en el local NÁPOLES, situado en la esquina de Ptte Franco y 15 de Agosto.

Por esto último, el encargado descartó la posibilidad de un cortocircuito y afirmó que tras una verificación en el lugar, se encontraron con que los compresores de los acondicionadores de aire ya estaban “preparados” para ser robados.

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“Chespis” buscan cobre

Por el caso, Vergara dijo que esta es la tercera o cuarta vez que el local sufre este tipo de robos, aunque esta vez derivó en un perjuicio mayor y a su criterio, está en un “99.9% convencido” de que el hecho fue producto de “chespis” que buscaban robar cobre.

Héctor Vergara con bigote y gorra oscura, con camiseta blanca y chaqueta negra, rodeado de micrófonos en un ambiente de emergencia.
Héctor Vergara, dueño de la discoteca Napolés.

Finalmente, el hombre enfatizó que el local cuenta con todas las habilitaciones legales y sistemas de prevención, aunque el área donde inició el fuego no estaba bajo esa misma medida de seguridad.

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