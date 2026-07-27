Sutura con cintillo: Ministerio de Salud se pronuncia ante una presunta negligencia médica en Santaní

Ramón Galli Otazú (80), del distrito de Yataity del Norte, departamento de San Pedro, sufrió un accidente de tránsito el viernes último sobre la ruta PY08. Fue derivado al Hospital Distrital de San Estanislao, donde fue atendido por el doctor especialista en traumatología Carlos Sánchez.

Los hijos del paciente denunciaron la utilización de cintillos plásticos para suturar la herida que sufrió en la pierna derecha, que requería un procedimiento quirúrgico de urgencia. Durante el accidente se produjo un corte en el miembro con una enorme abertura, conforme a la planilla del nosocomio.

Luego de la publicación de la nota sobre el reclamo de los familiares del octogenario, el Ministerio de Salud emitió un comunicado.

Lea más: Denuncian presunta negligencia médica en el Hospital Distrital de Santaní

Envío de un equipo multidisciplinario

En el comunicado, el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social señala que informa a la ciudadanía que, ante el hecho registrado en el Hospital Distrital de San Estanislao, referente a la atención brindada a una persona mayor víctima de un accidente de tránsito, ha dispuesto en la fecha la conformación de un equipo multidisciplinario de auditoría médica.

Dicha comitiva se trasladará desde Asunción al hospital de Santaní con el objetivo de evaluar las actuaciones realizadas y la calidad de la atención otorgada a Ramón Galli Otazú, quien actualmente se encuentra internado en el Hospital General de Santa Rosa del Aguaray.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Agrega que, de constatarse irregularidades o inobservancias en la aplicación de los protocolos vigentes, el Ministerio de Salud aplicará las sanciones administrativas y legales correspondientes. Los resultados de la auditoría serán informados con absoluta transparencia, detalla el documento.

Acompañar el procedimiento

La directora del Hospital Distrital, Dra. Zulma Cabrera, señaló que desde la dirección del nosocomio acompañarán al equipo enviado desde el Ministerio de Salud con el propósito de aclarar todo sobre el procedimiento realizado con el paciente.

En la mañana de este lunes, la doctora Cabrera mencionó que en conversación con el doctor Carlos Sánchez, este le aseguró que los cintillos de plásticos se utilizan para suturar heridas con aberturas graves.