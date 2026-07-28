Denunció más de 300 veces la polución sonora en su barrio y no fue escuchado

El denunciante, Sebastián Planás, señaló que vive sobre las calles 29 de Setiembre y Guido Húmeda del barrio Los Nogales, de la ciudad de San Lorenzo. En el vecindario residen personas que generan ruidos molestos las 24 horas del día, según refiere en su denuncia.

El poblador del barrio sanlorenzano denunció que el problema no ocurre solo los fines de semana, sino durante toda la semana. Añadió que sus reiterados reportes no obtuvieron una solución.

Cuestionó la falta de respuesta de las instituciones encargadas de intervenir. “Tengo más de 300 denuncias y las autoridades no hicieron absolutamente nada. La Municipalidad, la Comisaría 31 y la Comisaría Primera se pasan la pelota y no actúan”, manifestó.

Planás señaló que en varias ocasiones intentó dialogar con sus vecinos para llegar a un acuerdo, pero aseguró que la situación empeoró. Relató que incluso recibió una amenaza de muerte con un arma de fuego durante uno de los intentos de conciliar con sus vecinos.

“Muchas veces me acerqué a intentar dialogar con mis vecinos, pero en lugar de llegar a un acuerdo todo se empeora. En una ocasión recibí una amenaza de muerte con una pistola”, expresó.

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La jefa de la Comisaría 31 Central, comisaria Damaris Concepción Villalba, explicó que las denuncias son remitidas al Ministerio Público, pero aclaró que la dirección indicada corresponde a la jurisdicción de la Comisaría Primera de San Lorenzo.

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El jefe de la Comisaría Primera, comisario Alcides Gaona, indicó que es importante contar con pruebas como grabaciones o filmaciones, ya que, al llegar los agentes, muchas veces no encuentran evidencias del ruido denunciado.

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Desde la Municipalidad de San Lorenzo, el director de la Policía Municipal de Tránsito, Freddy González, explicó que las denuncias deben ser ingresadas por mesa de entrada y luego derivadas a la Dirección de Medio Ambiente para coordinar acciones con la Policía Municipal.