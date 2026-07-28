Misiones: “Dejen de ser ratones con los recursos de los trabajadores”, dicen durante marcha por mejoras en el IPS

En la jornada de este martes, docentes jubilados y activos, miembros de la Asociación de Educadores Rurales Sanjuaninos (AERS), y asegurados del Instituto de Previsión Social (IPS) de la ciudad de San Juan Bautista, Misiones, realizaron una movilización para reclamar una mejor atención médica en la Unidad Sanitaria.

La marcha arrancó frente al local de la AERS y recorrió las principales avenidas de la ciudad, pasando frente a la Municipalidad y la Gobernación de Misiones, hasta llegar a la Unidad Sanitaria del IPS, donde hicieron entrega de una nota al director, doctor Rolando Cardozo.

En dicha nota se expresan diversos pedidos para la Unidad Sanitaria, como una atención digna para los asegurados, mejoras en infraestructura y equipamiento, mayor dotación de medicamentos y la elevación de categoría de dicha unidad.

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“Esto ya llegó a ser crítico en el puesto sanitario del IPS de nuestra ciudad. Necesitamos que se eleve de categoría, necesitamos conciliar intereses y resguardar los aportes de los asegurados, de modo que sean más eficientes”, señaló Corina Falcón, presidenta de la AERS.

La gremialista afirmó que desde la AERS le ha costado mucho conseguir esa infraestructura para la Unidad Sanitaria. Afirmó que, si bien las autoridades de turno se lucieron durante la inauguración, la obra fue el resultado de una lucha permanente y constante que el gremio ha sostenido durante más de 50 años, desde el momento mismo en que los educadores se organizaron.

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Planificar con el Isaías Fretes

“Actualmente contamos con una infraestructura relativamente mejor, pero que necesita ser adecuada a las nuevas necesidades y a los tiempos actuales. Para ello, es fundamental sentarnos con el presidente del IPS (Isaías Fretes) y planificar una reestructuración que permita mejorar los servicios y garantizar el bienestar de los asegurados de San Juan Bautista”, agregó.

Asimismo, señaló que el pasado viernes se reunieron con el titular del IPS, Fretes, quien les indicó que tanto él como el director de Puestos Sanitarios del Interior no tenían conocimiento de la situación que viven los asegurados de San Juan Bautista. Les aseguró que vendrían a realizar un relevamiento de datos de manera personal, dijo Falcón.

“Por eso es necesario que nos manifestemos a través de las calles, para hacer saber que no es una ocurrencia de Corina Falcón nomás, sino de la ciudadanía, cuyos integrantes se animaron a salir. Y pedimos a las autoridades que nos apoyen, que nos acompañen y que dejen de ser ratones de los bienes, de los recursos de los trabajadores”, concluyó Falcón.

Tratarán de mejorar la atención

Tras la entrega de la nota, el director de la Unidad Sanitaria, doctor Rolando Cardozo, salió a dialogar con los manifestantes. Indicó que estaban manteniendo una reunión con el funcionariado y los médicos para abordar los puntos exigidos con anterioridad por el gremio docente.

“Vamos a tratar de mejorar la atención. Por lo menos eso, ya que no tenemos medicamentos suficientes, brindaremos esa atención humanitaria que tanto se merece la gente. Hoy les prometo y les aseguro que un asegurado no va a salir sin ser atendido por un médico”, indicó Cardozo.

Explicó que anteriormente tuvieron casos en los que, debido a la falta de ciertos especialistas, los pacientes fueron derivados directamente al Hospital Regional de San Juan Bautista u otra Unidad Sanitaria.

Con relación al faltante de medicamentos, explicó que ese déficit se viene arrastrando desde hace tiempo.

“Estamos tratando de solucionarlo. Recibimos medicamentos, pero no en la cantidad que solicitamos. Para dar un ejemplo, si pedimos 3.000 unidades, nos llegan 200 o 300, y eso no da abasto”, manifestó el director de la Unidad Sanitaria.